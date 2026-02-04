En esta noticia

El Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE) ha anunciado que la demanda de energía en España del jueves registró la cifra de 13.665.305 MWh con respecto a los 13.387.549 MWh comparado con el día anterior. El importe medio de la energía eléctrica pasó a 6.31 euros el MWh, unos 17.26 euros más que ayer.

El precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más caras para el jueves 5 de febrero?

Para el jueves, 5 de febrero de 2026, las horas más caras para el uso de artefactos eléctricos se registrarán de 20:00 a 21:00 de la noche, con un precio de 35,02 euros / MWh. En concreto, estas son, las cinco franjas en rojo para este día:

 Franja horaria Precio por MWh
De 20:00 a 21:00 35.02 euros 
De 19:00 a 20:00  35.01 euros 
De 21:00 a 22:00  27.72 euros 
De 18:00 a 19:00 18.43 euros 
De 8:00 a 9:00 9.81 euros 
El precio de la luz en España (foto: Pexels).
El precio de la luz en España (foto: Pexels).

Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más baratas para el jueves 5 de febrero?

Las horas más baratas, por el contrario, para mañana se registrarán de 15:00 a 16:00 de la tarde, cuyo precio se quedará en -0,09 euros / MWh. Estos serán los horarios más óptimos para hacer consumo en los hogares:

 Franja horaria Precio por MWh
De 15:00 a 16:00 -0.09 euros 
De 14:00 a 15:00  -0.07 euros 
De 13:00 a 14:00  -0.01 euros 
De 2:00 a 3:00  0.0 euros 
De 3:00 a 4:00  0.0 euros 

El precio de la luz por hora

HORAPRECIO
De 0:00 a 1:003.33
De 1:00 a 2:000.23
De 2:00 a 3:000.0
De 3:00 a 4:000.0
De 4:00 a 5:000.0
De 5:00 a 6:000.0
De 6:00 a 7:001.67
De 7:00 a 8:008.84
De 8:00 a 9:009.81
De 9:00 a 10:003.78
De 10:00 a 11:001.73
De 11:00 a 12:000.02
De 12:00 a 13:000.0
De 13:00 a 14:00-0.01
De 14:00 a 15:00-0.07
De 15:00 a 16:00-0.09
De 16:00 a 17:00-0.0
De 17:00 a 18:001.28
De 18:00 a 19:0018.43
De 19:00 a 20:0035.01
De 20:00 a 21:0035.02
De 21:00 a 22:0027.72
De 22:00 a 23:004.34
De 23:00 a 24:000.34
El precio de la luz en España (foto: Pexels).
El precio de la luz en España (foto: Pexels).

Los electrodomésticos del hogar que más energía consumen

Estos son los cuatro electrodomésticos que más energía consumen en el hogar:

  • Aire acondicionado: ya sea en modo frío o calor, es uno de los mayores consumidores de energía en el hogar. Su uso prolongado puede representar una parte significativa de la factura de luz, especialmente en climas extremos.
  • Calefacción eléctrica: dispositivos como radiadores y estufas eléctricas demandan una gran cantidad de energía, en particular durante los meses más fríos.
  • Horno eléctrico: utilizarlo a altas temperaturas y durante largos períodos puede incrementar notablemente el consumo de electricidad.
  • Lavadora: aunque los modelos modernos son más eficientes, el uso de programas con altas temperaturas o con cargas pequeñas puede aumentar el gasto energético.