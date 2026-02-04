En esta noticia
El Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE) ha anunciado que la demanda de energía en España del jueves registró la cifra de 13.665.305 MWh con respecto a los 13.387.549 MWh comparado con el día anterior. El importe medio de la energía eléctrica pasó a 6.31 euros el MWh, unos 17.26 euros más que ayer.
El precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más caras para el jueves 5 de febrero?
Para el jueves, 5 de febrero de 2026, las horas más caras para el uso de artefactos eléctricos se registrarán de 20:00 a 21:00 de la noche, con un precio de 35,02 euros / MWh. En concreto, estas son, las cinco franjas en rojo para este día:
|Franja horaria
|Precio por MWh
|De 20:00 a 21:00
|35.02 euros
|De 19:00 a 20:00
|35.01 euros
|De 21:00 a 22:00
|27.72 euros
|De 18:00 a 19:00
|18.43 euros
|De 8:00 a 9:00
|9.81 euros
Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más baratas para el jueves 5 de febrero?
Las horas más baratas, por el contrario, para mañana se registrarán de 15:00 a 16:00 de la tarde, cuyo precio se quedará en -0,09 euros / MWh. Estos serán los horarios más óptimos para hacer consumo en los hogares:
|Franja horaria
|Precio por MWh
|De 15:00 a 16:00
|-0.09 euros
|De 14:00 a 15:00
|-0.07 euros
|De 13:00 a 14:00
|-0.01 euros
|De 2:00 a 3:00
|0.0 euros
|De 3:00 a 4:00
|0.0 euros
El precio de la luz por hora
|HORA
|PRECIO
|De 0:00 a 1:00
|3.33
|De 1:00 a 2:00
|0.23
|De 2:00 a 3:00
|0.0
|De 3:00 a 4:00
|0.0
|De 4:00 a 5:00
|0.0
|De 5:00 a 6:00
|0.0
|De 6:00 a 7:00
|1.67
|De 7:00 a 8:00
|8.84
|De 8:00 a 9:00
|9.81
|De 9:00 a 10:00
|3.78
|De 10:00 a 11:00
|1.73
|De 11:00 a 12:00
|0.02
|De 12:00 a 13:00
|0.0
|De 13:00 a 14:00
|-0.01
|De 14:00 a 15:00
|-0.07
|De 15:00 a 16:00
|-0.09
|De 16:00 a 17:00
|-0.0
|De 17:00 a 18:00
|1.28
|De 18:00 a 19:00
|18.43
|De 19:00 a 20:00
|35.01
|De 20:00 a 21:00
|35.02
|De 21:00 a 22:00
|27.72
|De 22:00 a 23:00
|4.34
|De 23:00 a 24:00
|0.34
Los electrodomésticos del hogar que más energía consumen
Estos son los cuatro electrodomésticos que más energía consumen en el hogar:
- Aire acondicionado: ya sea en modo frío o calor, es uno de los mayores consumidores de energía en el hogar. Su uso prolongado puede representar una parte significativa de la factura de luz, especialmente en climas extremos.
- Calefacción eléctrica: dispositivos como radiadores y estufas eléctricas demandan una gran cantidad de energía, en particular durante los meses más fríos.
- Horno eléctrico: utilizarlo a altas temperaturas y durante largos períodos puede incrementar notablemente el consumo de electricidad.
- Lavadora: aunque los modelos modernos son más eficientes, el uso de programas con altas temperaturas o con cargas pequeñas puede aumentar el gasto energético.