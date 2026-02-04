El Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE) ha anunciado que la demanda de energía en España del jueves registró la cifra de 13.665.305 MWh con respecto a los 13.387.549 MWh comparado con el día anterior. El importe medio de la energía eléctrica pasó a 6.31 euros el MWh, unos 17.26 euros más que ayer.

El precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más caras para el jueves 5 de febrero?

Para el jueves, 5 de febrero de 2026, las horas más caras para el uso de artefactos eléctricos se registrarán de 20:00 a 21:00 de la noche, con un precio de 35,02 euros / MWh. En concreto, estas son, las cinco franjas en rojo para este día:

Franja horaria Precio por MWh De 20:00 a 21:00 35.02 euros De 19:00 a 20:00 35.01 euros De 21:00 a 22:00 27.72 euros De 18:00 a 19:00 18.43 euros De 8:00 a 9:00 9.81 euros

El precio de la luz en España (foto: Pexels).

Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más baratas para el jueves 5 de febrero?

Las horas más baratas, por el contrario, para mañana se registrarán de 15:00 a 16:00 de la tarde, cuyo precio se quedará en -0,09 euros / MWh. Estos serán los horarios más óptimos para hacer consumo en los hogares:

Franja horaria Precio por MWh De 15:00 a 16:00 -0.09 euros De 14:00 a 15:00 -0.07 euros De 13:00 a 14:00 -0.01 euros De 2:00 a 3:00 0.0 euros De 3:00 a 4:00 0.0 euros

El precio de la luz por hora

HORA PRECIO De 0:00 a 1:00 3.33 De 1:00 a 2:00 0.23 De 2:00 a 3:00 0.0 De 3:00 a 4:00 0.0 De 4:00 a 5:00 0.0 De 5:00 a 6:00 0.0 De 6:00 a 7:00 1.67 De 7:00 a 8:00 8.84 De 8:00 a 9:00 9.81 De 9:00 a 10:00 3.78 De 10:00 a 11:00 1.73 De 11:00 a 12:00 0.02 De 12:00 a 13:00 0.0 De 13:00 a 14:00 -0.01 De 14:00 a 15:00 -0.07 De 15:00 a 16:00 -0.09 De 16:00 a 17:00 -0.0 De 17:00 a 18:00 1.28 De 18:00 a 19:00 18.43 De 19:00 a 20:00 35.01 De 20:00 a 21:00 35.02 De 21:00 a 22:00 27.72 De 22:00 a 23:00 4.34 De 23:00 a 24:00 0.34

El precio de la luz en España (foto: Pexels).

Los electrodomésticos del hogar que más energía consumen

Estos son los cuatro electrodomésticos que más energía consumen en el hogar: