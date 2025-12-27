En España, el precio medio de la luz para el domingo, 28 de diciembre de 2025 será de 79.23 euros por megavatio (MWh). Esta cifra refleja una variación del -123 % respecto al valor de ayer que fue de 80.22 euros, según los datos compartidos por el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMEI).

Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más caras para el domingo 28 de diciembre?

Las horas más caras para el uso de electrodomésticos para el día de mañana se situarán de 19:00 a 20:00 de la tarde, donde el precio ascenderá hasta los 106,4 euros / MWh. A continuación, las cinco franjas más caras del día:

Franja horaria Precio por MWh De 19:00 a 20:00 106.4 euros De 18:00 a 19:00 104.35 euros De 20:00 a 21:00 103.17 euros De 21:00 a 22:00 99.2 euros De 17:00 a 18:00 99.19 euros

El precio de la luz en España (foto: Pexels)

Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más baratas para el domingo 28 de diciembre?

Las horas más baratas, en cambio, para mañana se ubicarán de 3:00 a 4:00 de la madrugada, donde el precio será solamente de 48,86 euros / MWh. Estos serán los horarios más asequibles para hacer consumo en los hogares:

Franja horaria Precio por MWh De 3:00 a 4:00 48.86 euros De 4:00 a 5:00 51.86 euros De 2:00 a 3:00 54.5 euros De 5:00 a 6:00 55.2 euros De 0:00 a 1:00 62.5 euros

El precio de la luz por hora

HORA PRECIO De 0:00 a 1:00 62.5 De 1:00 a 2:00 63.75 De 2:00 a 3:00 54.5 De 3:00 a 4:00 48.86 De 4:00 a 5:00 51.86 De 5:00 a 6:00 55.2 De 6:00 a 7:00 68.13 De 7:00 a 8:00 71.7 De 8:00 a 9:00 83.36 De 9:00 a 10:00 81.74 De 10:00 a 11:00 75.52 De 11:00 a 12:00 74.67 De 12:00 a 13:00 78.5 De 13:00 a 14:00 75.66 De 14:00 a 15:00 79.1 De 15:00 a 16:00 83.17 De 16:00 a 17:00 95.0 De 17:00 a 18:00 99.19 De 18:00 a 19:00 104.35 De 19:00 a 20:00 106.4 De 20:00 a 21:00 103.17 De 21:00 a 22:00 99.2 De 22:00 a 23:00 97.72 De 23:00 a 24:00 88.26

Los electrodomésticos del hogar que más energía consumen

Estos son los cuatro electrodomésticos que más energía consumen en el hogar: