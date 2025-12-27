En esta noticia
En España, el precio medio de la luz para el domingo, 28 de diciembre de 2025 será de 79.23 euros por megavatio (MWh). Esta cifra refleja una variación del -123 % respecto al valor de ayer que fue de 80.22 euros, según los datos compartidos por el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMEI).
Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más caras para el domingo 28 de diciembre?
Las horas más caras para el uso de electrodomésticos para el día de mañana se situarán de 19:00 a 20:00 de la tarde, donde el precio ascenderá hasta los 106,4 euros / MWh. A continuación, las cinco franjas más caras del día:
|Franja horaria
|Precio por MWh
|De 19:00 a 20:00
|106.4 euros
|De 18:00 a 19:00
|104.35 euros
|De 20:00 a 21:00
|103.17 euros
|De 21:00 a 22:00
|99.2 euros
|De 17:00 a 18:00
|99.19 euros
Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más baratas para el domingo 28 de diciembre?
Las horas más baratas, en cambio, para mañana se ubicarán de 3:00 a 4:00 de la madrugada, donde el precio será solamente de 48,86 euros / MWh. Estos serán los horarios más asequibles para hacer consumo en los hogares:
|Franja horaria
|Precio por MWh
|De 3:00 a 4:00
|48.86 euros
|De 4:00 a 5:00
|51.86 euros
|De 2:00 a 3:00
|54.5 euros
|De 5:00 a 6:00
|55.2 euros
|De 0:00 a 1:00
|62.5 euros
El precio de la luz por hora
|HORA
|PRECIO
|De 0:00 a 1:00
|62.5
|De 1:00 a 2:00
|63.75
|De 2:00 a 3:00
|54.5
|De 3:00 a 4:00
|48.86
|De 4:00 a 5:00
|51.86
|De 5:00 a 6:00
|55.2
|De 6:00 a 7:00
|68.13
|De 7:00 a 8:00
|71.7
|De 8:00 a 9:00
|83.36
|De 9:00 a 10:00
|81.74
|De 10:00 a 11:00
|75.52
|De 11:00 a 12:00
|74.67
|De 12:00 a 13:00
|78.5
|De 13:00 a 14:00
|75.66
|De 14:00 a 15:00
|79.1
|De 15:00 a 16:00
|83.17
|De 16:00 a 17:00
|95.0
|De 17:00 a 18:00
|99.19
|De 18:00 a 19:00
|104.35
|De 19:00 a 20:00
|106.4
|De 20:00 a 21:00
|103.17
|De 21:00 a 22:00
|99.2
|De 22:00 a 23:00
|97.72
|De 23:00 a 24:00
|88.26
Los electrodomésticos del hogar que más energía consumen
Estos son los cuatro electrodomésticos que más energía consumen en el hogar:
- Aire acondicionado: ya sea en modo frío o calor, es uno de los mayores consumidores de energía en el hogar. Su uso prolongado puede representar una parte significativa de la factura de luz, especialmente en climas extremos.
- Calefacción eléctrica: dispositivos como radiadores y estufas eléctricas demandan una gran cantidad de energía, en particular durante los meses más fríos.
- Horno eléctrico: utilizarlo a altas temperaturas y durante largos períodos puede incrementar notablemente el consumo de electricidad.
- Lavadora: aunque los modelos modernos son más eficientes, el uso de programas con altas temperaturas o con cargas pequeñas puede aumentar el gasto energético.