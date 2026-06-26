Pedro Sánchez cambia las pensiones | Los jubilados podrán volver a trabajar y cobrar hasta un 25% más desde esta fecha

A partir del 28 de agosto de 2026, entrará en vigor un importante cambio en el sistema de pensiones en España. El Real Decreto 416/2026, publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), modifica la regulación de la jubilación flexible y permitirá que determinados pensionistas vuelvan a trabajar mientras compatibilizan esa actividad con el cobro de parte de su pensión. Además de incorporar incentivos económicos que pueden aumentar esa cuantía hasta un 25%.

La reforma supone la actualización más importante de esta modalidad desde 2002 y amplía las posibilidades para quienes, después de jubilarse, decidan reincorporarse al mercado laboral. No obstante, la medida establece requisitos específicos y no se aplicará a todos los pensionistas por igual.

¿Qué cambia con la nueva jubilación flexible?

La principal novedad de la reforma es que la jubilación flexible dejará de estar reservada únicamente para trabajadores por cuenta ajena. Desde el 28 de agosto, quienes ya perciban una pensión podrán iniciar una actividad como autónomos y compatibilizar ese trabajo con el cobro del 25% de su pensión.

¿Qué cambia con la nueva jubilación flexible? Fuente: Shutterstock.

Sin embargo, la normativa fija dos limitaciones importantes. Por un lado, mientras el jubilado desarrolle su actividad por cuenta propia solo podrá percibir ese 25% de la prestación. Por otro, quedan excluidas las personas que hayan estado dadas de alta como autónomos durante los tres años anteriores a su jubilación.

La medida está orientada especialmente a trabajadores asalariados que, una vez jubilados, decidan emprender un pequeño negocio o prestar servicios por cuenta propia, y no a quienes ya desarrollaban una actividad como autónomos antes de retirarse.

¿Quiénes podrán cobrar hasta un 25% más en su pensión?

El Real Decreto también incorpora un incentivo para quienes retrasen su vuelta al mercado laboral. Si el pensionista decide reincorporarse al menos seis meses después de haberse jubilado, la parte de la pensión que podrá compatibilizar con el trabajo aumentará entre un 15% y un 25%, dependiendo de la jornada laboral que realice.

¿Quiénes podrán cobrar hasta un 25% más en su pensión? Fuente: Shutterstock.

La norma también aclara que las cotizaciones efectuadas durante esta etapa de jubilación flexible no servirán para incrementar la cuantía definitiva de la pensión. Una vez que finalice la actividad laboral, el beneficiario volverá a percibir su prestación en el importe original.

La reforma será aplicable a la mayoría de los regímenes de la Seguridad Social, aunque quedan excluidos los funcionarios civiles del Estado, los miembros de las Fuerzas Armadas y el personal de la Administración de Justicia, que cuentan con sistemas específicos. Además, la nueva regulación no tendrá efectos retroactivos, por lo que las jubilaciones flexibles que ya estuvieran en marcha antes del 28 de agosto de 2026 seguirán rigiéndose por la normativa anterior.