España aprobó la Ley por el Derecho a la Vivienda el 17 de mayo de 2023, una reforma fundamental en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Su objetivo primordial es aumentar la oferta de vivienda asequible y facilitar el acceso a jóvenes y colectivos vulnerables. Entre sus medidas más relevantes se destaca la protección de los inquilinos frente a desahucios, incluso en situaciones de impago del alquiler.

Con esta nueva normativa, los procedimientos para desalojar a los inquilinos se extienden considerablemente. En ese sentido, cuando un inquilino deja de pagar, la ley permite a los tribunales suspender el desahucio por un periodo de dos a cuatro meses, dependiendo de si el propietario es una persona física o una entidad jurídica.

En estas circunstancias, los arrendatarios pueden solicitar una suspensión extraordinaria del desahucio ante el juzgado, argumentando una situación de vulnerabilidad económica que les impide encontrar una alternativa habitacional para ellos y sus convivientes, informan los expertos de Alquilino, la web especializada en el mundo del alquiler de vivienda.

Los inquilinos se podrán quedar en el alquiler aunque no paguen

La nueva Ley de Vivienda, que reforma la Ley 1/2000 del 7 de enero, establece nuevas obligaciones para los propietarios en casos de impago del alquiler.

Sin embargo, la normativa también contempla la suspensión del desahucio en situaciones de vulnerabilidad del inquilino. Este concepto será aplicable en los siguientes casos:

Personas, familias y unidades de convivencia que residen en asentamientos y barrios altamente vulnerables y segregados. El beneficio no hará distinción entre entornos urbanos como en zonas rurales, así como hacia las personas sin hogar, las personas con discapacidad, los menores en riesgo de pobreza o exclusión social, los menores tutelados que dejen de serlo y cualquier otra persona vulnerable que se defina en el momento de la actuación.

Para ello, las Administraciones competentes en materia de vivienda podrán identificar dentro de su ámbito territorial las áreas que requieran actuaciones de regeneración y renovación urbana, con el objetivo de avanzar en la erradicación de situaciones de infravivienda, mediante acciones integradas que prevengan y reparen la exclusión social y residencial de la población residente.

Qué es un inquilino vulnerable

Desde el portal especializado, se informa que para que un inquilino sea considerado en situación de vulnerabilidad, debe cumplir al menos uno de los siguientes criterios:

Haber perdido el empleo o haber experimentado una disminución significativa de ingresos.

Los ingresos totales de la unidad familiar no deben superar los siguientes umbrales establecidos por la ley:Tres veces el IPREM. Dado que el IPREM mensual es de 537,84 euros, el máximo a percibir será de 1613,52 euros. Si se tienen hijos a cargo, se incrementa el límite en 0,1 veces el IPREM por cada hijo, es decir, 53,78 euros más

En el caso de familias monoparentales, el incremento es de 0,15 veces el IPREM por cada hijo, lo que equivale a 80,67 euros adicionales.

Si hay personas mayores de 65 años en la unidad familiar, se incrementa en 0,1 veces el IPREM por cada una, es decir, 53,78 euros más.

Inquilinos podrán quedarse en sus hogares aunque no paguen el alquiler

Los inquilinos en situación de vulnerabilidad podrán continuar viviendo en sus hogares a pesar de dejar de pagar. Según esta nueva normativa, aquellos que tengan casos abiertos por reclamaciones de renta o incumplimientos de contratos bajo la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) de 1994 no podrán ser desalojados.

En este contexto, los arrendatarios pueden solicitar al juzgado una suspensión extraordinaria del desahucio, presentando una situación de vulnerabilidad económica que les impide encontrar una alternativa habitacional para ellos y sus convivientes.

“Si no se ha fijado una fecha para el desahucio debido a la no celebración de la vista o porque no ha transcurrido el plazo de 10 días establecido por ley, dicho plazo o la vista también se suspenderán”, informan los expertos del portal.