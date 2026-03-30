El mercado del alquiler de habitaciones ha experimentado un auge sin precedentes en los últimos años, convirtiéndose para muchos propietarios en un ingreso adicional vital para afrontar la hipoteca o los gastos mensuales. Sin embargo, Hacienda ha puesto fin a la ambigüedad y ha confirmado que este arrendamiento, aunque sea por una sola habitación en la vivienda principal, debe ser declarado obligatoriamente. El Gobierno ha ratificado las sanciones severas que pueden alcanzar los 3000 euros para aquellos propietarios que oculten este ingreso en su Declaración de la Renta. El problema afecta a millones de personas que, sin saberlo o por simple negligencia, no están cumpliendo con sus obligaciones fiscales. La cantidad que Hacienda reclama no es menor, ya que los arrendamientos de habitaciones generan ingresos recurrentes que deben tributar como Rendimientos del Capital Inmobiliario, al igual que el alquiler de un piso completo. El mecanismo de sanción no es fijo, sino que depende directamente de la cantidad de dinero no declarado y del tiempo transcurrido. Hacienda aplica multas proporcionales que oscilan entre el 50% y el 150% de la cuota no ingresada. Por ejemplo, si un propietario ha recibido 5000 euros en concepto de alquiler de habitación durante un año y no los ha declarado, la multa mínima, al 50%, sería de 2500 euros. A esta cantidad se le deben sumar los intereses de demora. En los casos más graves, donde se detecte ocultación deliberada y la cantidad sea elevada, la multa puede alcanzar el máximo, el 150%. Un ingreso de 10.000 euros sin declarar, en el peor de los casos, derivaría en una multa de 15.000 euros, además de la cuota adeudada. Esta confirmación del Ejecutivo busca regularizar un sector que, a menudo, opera en la economía sumergida, especialmente ante la escalada de los precios del alquiler que ha impulsado esta modalidad habitacional. Para evitar este tipo de sanciones millonarias, es fundamental entender cómo se debe declarar. Los ingresos obtenidos se incluyen en la Declaración de la Renta como Rendimientos del Capital Inmobiliario. El propietario debe asignar un porcentaje proporcional de los gastos deducibles. Es decir, no se puede deducir el total de la hipoteca, los suministros (luz, agua, internet) o el IBI, sino solo la parte que corresponda a la habitación arrendada y a los espacios comunes compartidos, en función de los metros cuadrados. Hacienda tiene mecanismos de cruzado de datos cada vez más sofisticados para detectar estas irregularidades, como el análisis de cuentas bancarias o la información que proporcionan los inquilinos en sus propias declaraciones (especialmente si solicitan deducciones por alquiler). La confirmación del Gobierno sobre las multas de hasta 3000 euros es un aviso claro para millones de propietarios: el alquiler de una habitación ya no es un ingreso “libre” de impuestos, y el coste de no regularizarlo puede ser devastador para la economía familiar.