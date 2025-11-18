Pago del alquiler: ¿los propietarios pueden solicitar a los inquilinos el pago de varios meses de renta por adelantado?

El pago adelantado del alquiler en España suele generar dudas entre los inquilinos. Aunque no es lo más común, algunos propietarios piden varias mensualidades por adelantado para asegurar el cumplimiento del contrato.

Al comenzar un alquiler, el inquilino suele calcular cuánto deberá pagar antes de recibir las llaves del inmueble, lo que normalmente incluye una o más mensualidades.

Pago del alquiler por anticipado: ¿cuántos meses te pueden pedir?

En España, la fianza está regulada por la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), que establece que, por norma general, no se puede solicitar más de un mes de renta al inicio del contrato.

Los expertos de Alquilino, la web especializada en el mundo del alquiler de vivienda, señalan que " la fianza debe ser depositada por el propietario en el organismo competente de cada comunidad autónoma, siendo éste un requisito legal indispensable y no algo que pueda o no elegirse hacer".

Además de la fianza, el propietario puede exigir garantías adicionales, como avales bancarios o seguros de impago. La normativa permite a las partes acordar libremente el valor de estos conceptos, aunque lo más común es que representen una o dos mensualidades adicionales.

“En cuanto a la cantidad de meses que pueden pedir de pago de la renta como tal por adelantado, la legislación no es tan clara. De hecho, sólo se hace mención a que el pago debe ser mensual, salvo pacto contrario, lo que puede permitir a un arrendador solicitar una cantidad mayor de meses por adelantado”, indican los expertos.

Pago del alquiler: ¿los propietarios pueden pedir a los inquilinos el pago de varios meses de renta por adelantado? (Imagen: archivo)

En algunos casos, sobre todo en alquileres a extranjeros o a personas sin una solvencia clara, el propietario puede protegerse ante un posible impago y solicitar el abono de varias mensualidades en un solo pago.

Aunque la LAU establece ciertos límites, inquilino y propietario disponen de un margen para negociar condiciones específicas, siempre respetando los derechos fundamentales del arrendatario. Por ello, es importante revisar cuidadosamente el contrato antes de firmarlo, asegurándose de entender las condiciones relacionadas con los pagos adelantados.

Descuento por pago por adelantado en el alquiler

Tal como se informa en Alquilino, pagar varias mensualidades por adelantado puede abrir la puerta a negociar un descuento en el alquiler . Algunos propietarios, especialmente los que buscan inquilinos a largo plazo, podrían rebajar el precio a cambio de un pago mayor al inicio. Esto es legal si ambas partes lo acuerdan y queda claro en el contrato.

Sin embargo, “hay que tener en cuenta que pagar varios meses por adelantado también tiene sus riesgos para el inquilino”. Si hay problemas con la vivienda o el propietario incumple el contrato, recuperar el dinero puede ser complicado .

Por eso, es clave firmar un contrato claro que detalle todas las condiciones si se acuerda un descuento por adelanto.