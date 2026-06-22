Cambian los cajeros automáticos: a partir de junio solo se podrá extraer esta cantidad de efectivo en terminales.

Millones de personas realizan depósitos y retiros bancarios todos los días sin saber que determinadas operaciones pueden activar reportes automáticos ante las autoridades federales. Aunque estas transacciones son completamente legales, las entidades financieras tienen la obligación de informar ciertos movimientos cuando superan determinados umbrales establecidos por la normativa estadounidense.

La medida afecta tanto a ciudadanos como a extranjeros que operan dentro del sistema financiero de Estados Unidos y forma parte de las herramientas utilizadas para combatir la evasión fiscal, el lavado de dinero y otras actividades financieras ilícitas.

El Gobierno investiga automáticamente a todos los que retiren o depositen esta suma de dinero

De acuerdo con las regulaciones federales vigentes, los bancos y otras instituciones financieras deben presentar un Currency Transaction Report (CTR) cuando una persona realiza depósitos, retiros, cambios de moneda o transacciones en efectivo que superan los USD 10.000 en un mismo día hábil.

El reporte se envía automáticamente a la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), una oficina dependiente del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

Los bancos deben reportar automáticamente cualquier operación en efectivo que supere los USD 10.000 en un mismo día. Fuente: El Cronista.

¿Qué contribuyentes pueden estar en problemas?

Si bien los bancos completan automáticamente un Currency Transaction Report (CTR) y el reporte se envía a FinCEN, el cliente normalmente puede ni siquiera enterarse de que se presentó el informe. La operación sigue siendo completamente legal si el dinero tiene origen lícito.

Las autoridades podrían pedir explicaciones o iniciar revisiones si:

El origen del dinero no está claro

Los movimientos no coinciden con los ingresos declarados

Existen declaraciones de impuestos pendientes

Hay sospechas de evasión fiscal o lavado de dinero

La persona intenta dividir depósitos para evitar el umbral de USD 10.000 (structuring)

¿Qué documentación conviene conservar?

Para todos los que realicen operaciones grandes en efectivo, es recomendable guardar: