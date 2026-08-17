La Seguridad Social española aplica en 2026 nuevos coeficientes reductores a quienes acceden a la jubilación anticipada voluntaria. En el caso más elevado, la reducción puede llegar al 21% de la pensión. El porcentaje se aplica cuando el trabajador adelanta el retiro 24 meses y su periodo de cotización es inferior a 38 años y seis meses.

La medida afecta por igual a los trabajadores de todo el país. Por tanto, Madrid, Barcelona y Málaga no tienen un coeficiente especial. Estas ciudades aparecen entre los principales núcleos de población y pensionistas de España, pero la norma que fija la reducción es estatal y se aplica con los mismos criterios en todas las comunidades.

La jubilación anticipada puede reducir la pensión hasta un 21%

En 2026, la jubilación anticipada voluntaria permite adelantar hasta dos años la edad ordinaria, siempre que se cumplan los requisitos establecidos. Para acceder a esta modalidad es necesario acreditar, entre otras condiciones, al menos 35 años de cotización. La reducción final depende de los meses de adelanto y de la duración de la carrera laboral.

El máximo del 21% de reducción corresponde a quienes adelantan 24 meses la jubilación y han cotizado menos de 38 años y seis meses. Para carreras de entre 38 años y seis meses y menos de 41 años y seis meses, el mismo adelanto supone un recorte del 19%. Con entre 41 años y seis meses y menos de 44 años y seis meses, baja al 17%. Para quienes acumulan 44 años y seis meses o más, el coeficiente es del 13%.

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¿Cotizar durante muchos años evita el recorte?

No necesariamente. Haber trabajado durante gran parte de la vida laboral no elimina por sí solo los coeficientes reductores cuando se opta por una jubilación anticipada voluntaria. Lo que determina el porcentaje es el tiempo total reconocido y cuántos meses se adelanta el retiro.

En 2026, la edad ordinaria es de 65 años para quienes acrediten al menos 38 años y tres meses cotizados. Para quienes no alcancen ese periodo, la edad ordinaria se sitúa en 66 años y 10 meses. Así, una persona que reúna los requisitos para jubilarse a los 65 años puede solicitar la modalidad voluntaria desde los 63, pero asumirá el coeficiente correspondiente a su carrera de cotización y al adelanto elegido.

La diferencia entre categorías puede ser importante. Con 24 meses de adelanto, un trabajador con menos de 38 años y seis meses cotizados afronta un recorte del 21%. En cambio, una persona con 44 años y seis meses o más de cotización tendría un coeficiente del 13% para ese mismo adelanto. Cuanto menor sea el tiempo de anticipación, menor será también la reducción.

Madrid, Barcelona y Málaga no tienen una penalización propia

La referencia a Madrid, Barcelona y Málaga no significa que los pensionistas de estas provincias tengan una norma diferente. Los coeficientes reductores forman parte de la legislación estatal de Seguridad Social y se calculan según las circunstancias de cada trabajador.

El sistema también distingue la jubilación anticipada voluntaria de la involuntaria. Esta última puede permitir un adelanto mayor y utiliza una tabla de coeficientes diferente. En este caso, el acceso puede producirse hasta cuatro años antes de la edad ordinaria, siempre que se cumplan requisitos específicos, como acreditar la causa de la extinción laboral y el periodo mínimo de cotización.

La reforma de las pensiones introdujo coeficientes mensuales para ajustar el recorte al número exacto de meses de adelanto. La norma también establece diferentes tramos según los años cotizados. Por ello, dos trabajadores con una trayectoria laboral similar pueden recibir pensiones iniciales distintas si uno decide retirarse varios meses antes que el otro.

En 2027 cambiará de nuevo la referencia general de edad: quienes acrediten al menos 38 años y seis meses podrán jubilarse a los 65 años, mientras que el resto tendrá como edad ordinaria los 67 años. Los coeficientes reductores de la jubilación anticipada seguirán vinculados al tiempo cotizado y al periodo de adelanto.