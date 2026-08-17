El regreso de los lobos a un ecosistema puede provocar cambios que van mucho más allá de la población de otros animales. El caso más conocido ocurrió en el Parque Nacional de Yellowstone, en Estados Unidos, donde los lobos fueron reintroducidos en la década de 1990 tras décadas de ausencia. Con el paso del tiempo, los investigadores observaron cambios en la vegetación, las poblaciones de herbívoros y las zonas cercanas a los ríos.

La reintroducción comenzó en 1995. Ese año llegaron 14 lobos desde Canadá. Un segundo grupo fue trasladado en 1996 y, en total, 41 ejemplares fueron liberados en Yellowstone entre 1995 y 1997. El proceso buscaba recuperar una especie que había desaparecido del parque décadas antes y restablecer su función como gran depredador.

El regreso de los lobos modificó el equilibrio de Yellowstone

La presencia de los lobos de Yellowstone tuvo efectos sobre los alces, una de sus principales presas. La recuperación del depredador modificó la presión sobre estas poblaciones y también su comportamiento. En algunas zonas comenzaron a evitar lugares donde quedaban más expuestos a los ataques.

Ese cambio tuvo consecuencias sobre la vegetación de las riberas. Los sauces y otros árboles jóvenes pudieron crecer en zonas donde antes sufrían una presión intensa por el consumo de los herbívoros. Los estudios realizados en el norte de Yellowstone detectaron aumentos en el crecimiento de los sauces en distintos puntos de los valles y de los corredores fluviales.

La cadena no terminó en las plantas. La recuperación de la vegetación creó mejores condiciones para otras especies. Entre ellas se encuentran los castores, animales capaces de construir presas y modificar la circulación del agua. Por eso, los científicos analizaron la relación entre los lobos, los herbívoros, la vegetación y los cambios físicos en los cursos de agua.

Imagen de archivo.

¿Los lobos realmente cambiaron el curso de los ríos?

La idea se hizo famosa por el vídeo viral How Wolves Change Rivers, publicado en 2014. La explicación difundida era sencilla: los lobos redujeron la presión de los alces, la vegetación de ribera se recuperó, las orillas se estabilizaron y los ríos comenzaron a cambiar su forma y su recorrido.

Y sí, los lobos cambiaron el curso de los ríos. La investigación científica respalda parte de esa cadena de acontecimientos, pero el mecanismo es más complejo. Un estudio publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences analizó el efecto de los lobos sobre la creación y recuperación de humedales. Los autores señalaron que la relación entre depredación, vegetación y cambios en los cursos de agua existe como hipótesis ecológica.

Otros trabajos han encontrado además cambios en la vegetación de las zonas de ribera tras la vuelta de los lobos. En algunos lugares aumentó el crecimiento de los sauces y se redujo parte de la presión ejercida por los herbívoros.

Cinco años después, el ecosistema ya mostraba cambios visibles

El periodo posterior a la reintroducción permitió observar una rápida expansión de los lobos. A finales de 1998, el Servicio de Parques Nacionales contabilizaba 112 lobos agrupados en 11 manadas en el Gran Ecosistema de Yellowstone. La nueva presencia del depredador comenzó a estudiarse como un ejemplo de cascada trófica, es decir, una serie de efectos que recorren distintas partes de la cadena alimentaria.

Uno de los cambios más estudiados fue la relación entre los lobos y los sauces. Una investigación comparó fotografías tomadas antes de 1998 con imágenes posteriores y encontró un aumento de la altura de los sauces en 22 de 42 lugares analizados. El crecimiento se concentró sobre todo en zonas de fondo de valle próximas al agua.

La transformación del paisaje dependió también de otros factores. Los castores, la disponibilidad de agua, la vegetación, la actividad de los alces y las condiciones físicas de cada cauce influyen en la evolución de los ríos y los humedales. Por eso, la historia de Yellowstone no puede reducirse a una única relación entre lobos y ríos.

En los Pirineos, por su parte, no existe evidencia científica equivalente que permita afirmar que una suelta de lobos produjo cinco años después un cambio general en el curso de los ríos. La historia que se ha difundido con esa formulación corresponde al caso de Yellowstone y a la investigación sobre sus efectos ecológicos.