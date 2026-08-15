Adiós jubilación, no importa si cotizaste 40 años: te penalizarán con hasta un 21% en la pensión si no cumples este requisito.

La jubilación anticipada se presenta como una alternativa atractiva para quienes han acumulado largas carreras de cotización. Sin embargo, esta opción puede salir cara: la Seguridad Social penaliza con recortes de hasta un 21% en la pensión si no se cumple un requisito clave. Ni siquiera haber trabajado durante más de cuatro décadas evita esta reducción.

En 2026, la edad ordinaria de jubilación es de 66 años y 8 meses, pero aquellos que han cotizado al menos 38 años y tres meses puede optar por una jubilación anticipada .

La penalización no es menor. Aunque se aplica solo a quienes piden la jubilación anticipada de forma voluntaria, muchos trabajadores se ven sorprendidos por el impacto del recorte , especialmente después de haber cotizado durante gran parte de su vida. Esta situación ha generado un creciente debate sobre la justicia del sistema actual.

Adiós jubilación, no importa si cotizaste 40 años: te penalizarán con hasta un 21% en la pensión si no cumples este requisito. Fuente: Archivo

Cuánto pierde de pensión quien lleva más de 40 años cotizados en 2026

La jubilación anticipada en 2026 puede reducir de forma permanente la pensión incluso cuando el trabajador acumula más de 40 años cotizados. La Seguridad Social aplica coeficientes reductores en función de dos factores: el tiempo que se adelanta la jubilación y el total de años de cotización.

Por ejemplo, un trabajador que acumule entre 41 años y 6 meses y 44 años y 6 meses cotizados y se jubile 23 meses antes de la edad ordinaria tendrá una reducción del 15% de la pensión. Si decide adelantar la jubilación los 24 meses máximos, el recorte asciende al 17%.

La penalización es menor para quienes acrediten más de 44 años y 6 meses cotizados. En este caso, jubilarse dos años antes supone una reducción del 12%. Por tanto, cuantos más años de cotización acumule el trabajador, menor puede ser el coeficiente reductor aplicado a su jubilación anticipada.

En cambio, el recorte máximo corresponde a quienes hayan cotizado menos de 38 años y 6 meses. Si adelantan su retiro los dos años máximos permitidos, la reducción puede alcanzar el 21% de la pensión. Además, estos coeficientes reductores se aplican de manera permanente y no desaparecen al alcanzar la edad ordinaria de jubilación.

Cuánto pueden reducir la pensión por jubilarse antes

Menos de 38 años y 6 meses 24 meses Hasta el 21% Entre 41 años y 6 meses y 44 años y 6 meses 23 meses 15% Entre 41 años y 6 meses y 44 años y 6 meses 24 meses 17% Más de 44 años y 6 meses 24 meses 12%

Jubilación anticipada en 2026: qué edad hay que tener para solicitarla

La edad de jubilación en 2026 depende de los años cotizados. La edad ordinaria se sitúa en 66 años y 10 meses para quienes no alcancen los 38 años y 3 meses de cotización, mientras que quienes igualen o superen ese período pueden jubilarse a los 65 años.

La jubilación anticipada voluntaria permite adelantar el retiro hasta un máximo de dos años respecto de la edad ordinaria que corresponda a cada trabajador . Por eso, no existe una única edad mínima aplicable a todos los casos.

Así, quienes puedan jubilarse ordinariamente a los 65 años podrán acceder a la jubilación anticipada desde los 63 años. En cambio, para quienes tengan fijada su edad ordinaria en 66 años y 10 meses, el retiro voluntario podrá adelantarse hasta los 64 años y 10 meses.

Qué requisitos hay que cumplir para acceder a la jubilación anticipada en 2026

Para acceder a la jubilación anticipada voluntaria en 2026, no basta con alcanzar una determinada edad. La Seguridad Social establece una serie de condiciones relacionadas con los años cotizados, la situación laboral y la cuantía que tendrá la pensión después de aplicar los coeficientes reductores.

En concreto, los principales requisitos para solicitar la jubilación anticipada voluntaria son:

Tener una edad como máximo dos años inferior a la edad ordinaria de jubilación que corresponda en cada caso.

Estar en situación de alta o asimilada al alta en la Seguridad Social.

Acreditar al menos 35 años de cotización efectiva .

De esos años cotizados, al menos dos deben encontrarse dentro de los 15 años inmediatamente anteriores al momento de generar el derecho a la jubilación.

A efectos de alcanzar los 35 años exigidos, puede computarse hasta un máximo de un año del servicio militar obligatorio, la prestación social sustitutoria o el servicio social femenino obligatorio.

La pensión resultante después de aplicar los coeficientes reductores debe ser superior a la pensión mínima que correspondería al interesado por su situación familiar al cumplir los 65 años.

Si no se cumplen estas condiciones, no será posible acceder a la jubilación anticipada voluntaria, aunque el trabajador haya alcanzado la edad mínima. Además, adelantar el retiro implica aplicar coeficientes reductores sobre la pensión, cuyo porcentaje dependerá de los años cotizados y de los meses de anticipación.