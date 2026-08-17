En España, el precio medio de la luz para el martes, 18 de agosto de 2026 será de 127.64 euros por megavatio (MWh). Esta cifra refleja una variación del -1.888 % respecto al valor de ayer que fue de 157.35 euros, según los datos compartidos por el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMEI).

El precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más caras para el martes 18 de agosto?

Para el martes, 18 de agosto de 2026, las horas más caras para el uso de la electricidad se registrarán de 21:00 a 22:00 de la noche, con un precio de 242,54 euros / MWh. En concreto, estas son, las cinco franjas en rojo para este día:

Franja horaria Precio por MWh De 21:00 a 22:00 242.54 euros De 22:00 a 23:00 219.42 euros De 23:00 a 24:00 212.16 euros De 20:00 a 21:00 206.53 euros De 7:00 a 8:00 189.79 euros

El precio de la luz en España (foto: Pexels).

Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más baratas para el martes 18 de agosto?

Las horas más baratas, en cambio, para mañana se registrarán de 12:00 a 13:00 de la mañana, donde el precio será solamente de 0,95 euros / MWh. Estos serán los horarios más asequibles para hacer consumo en los hogares:

Franja horaria Precio por MWh De 12:00 a 13:00 0.95 euros De 13:00 a 14:00 1.24 euros De 11:00 a 12:00 1.29 euros De 14:00 a 15:00 1.78 euros De 15:00 a 16:00 1.79 euros

El precio de la luz por hora

HORA PRECIO De 0:00 a 1:00 181.76 De 1:00 a 2:00 183.82 De 2:00 a 3:00 182.84 De 3:00 a 4:00 173.22 De 4:00 a 5:00 169.58 De 5:00 a 6:00 175.45 De 6:00 a 7:00 180.17 De 7:00 a 8:00 189.79 De 8:00 a 9:00 185.22 De 9:00 a 10:00 142.79 De 10:00 a 11:00 58.09 De 11:00 a 12:00 1.29 De 12:00 a 13:00 0.95 De 13:00 a 14:00 1.24 De 14:00 a 15:00 1.78 De 15:00 a 16:00 1.79 De 16:00 a 17:00 5.2 De 17:00 a 18:00 82.91 De 18:00 a 19:00 107.24 De 19:00 a 20:00 157.6 De 20:00 a 21:00 206.53 De 21:00 a 22:00 242.54 De 22:00 a 23:00 219.42 De 23:00 a 24:00 212.16

El precio de la luz en España (foto: Pexels).

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