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En España, el precio medio de la luz para el martes, 18 de agosto de 2026 será de 127.64 euros por megavatio (MWh). Esta cifra refleja una variación del -1.888 % respecto al valor de ayer que fue de 157.35 euros, según los datos compartidos por el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMEI).
El precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más caras para el martes 18 de agosto?
Para el martes, 18 de agosto de 2026, las horas más caras para el uso de la electricidad se registrarán de 21:00 a 22:00 de la noche, con un precio de 242,54 euros / MWh. En concreto, estas son, las cinco franjas en rojo para este día:
|Franja horaria
|Precio por MWh
|De 21:00 a 22:00
|242.54 euros
|De 22:00 a 23:00
|219.42 euros
|De 23:00 a 24:00
|212.16 euros
|De 20:00 a 21:00
|206.53 euros
|De 7:00 a 8:00
|189.79 euros
Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más baratas para el martes 18 de agosto?
Las horas más baratas, en cambio, para mañana se registrarán de 12:00 a 13:00 de la mañana, donde el precio será solamente de 0,95 euros / MWh. Estos serán los horarios más asequibles para hacer consumo en los hogares:
|Franja horaria
|Precio por MWh
|De 12:00 a 13:00
|0.95 euros
|De 13:00 a 14:00
|1.24 euros
|De 11:00 a 12:00
|1.29 euros
|De 14:00 a 15:00
|1.78 euros
|De 15:00 a 16:00
|1.79 euros
El precio de la luz por hora
|HORA
|PRECIO
|De 0:00 a 1:00
|181.76
|De 1:00 a 2:00
|183.82
|De 2:00 a 3:00
|182.84
|De 3:00 a 4:00
|173.22
|De 4:00 a 5:00
|169.58
|De 5:00 a 6:00
|175.45
|De 6:00 a 7:00
|180.17
|De 7:00 a 8:00
|189.79
|De 8:00 a 9:00
|185.22
|De 9:00 a 10:00
|142.79
|De 10:00 a 11:00
|58.09
|De 11:00 a 12:00
|1.29
|De 12:00 a 13:00
|0.95
|De 13:00 a 14:00
|1.24
|De 14:00 a 15:00
|1.78
|De 15:00 a 16:00
|1.79
|De 16:00 a 17:00
|5.2
|De 17:00 a 18:00
|82.91
|De 18:00 a 19:00
|107.24
|De 19:00 a 20:00
|157.6
|De 20:00 a 21:00
|206.53
|De 21:00 a 22:00
|242.54
|De 22:00 a 23:00
|219.42
|De 23:00 a 24:00
|212.16
Recomendaciones para no pagar de más en la próxima factura de luz
- Apaga la Luz: evita gastos innecesarios apagando las luces de las estancias cuando no estés en ellas.
- Cámbiate a focos de bajo consumo: cambiar las luces por LED puede ayudarte a ahorrar hasta un 75% en el consumo de electricidad.
- Haz lavados más grandes: no utilices el lavarropas si vas a lavar pocas cosas. Si haces una carga completa ahorrarás electricidad al mismo tiempo que ahorras también en agua.
- Revisa el congelador: las placas de hielo que se forman generan un aislamiento que puede aumentar tu factura de luz hasta en un 20%.