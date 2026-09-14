Juan José Millás, a los 80 años: “La vejez es uno de esos cambios, lo que pasa es que es el último”

Juan José Millás nació en 1946 y asegura que pertenece a una generación que pudo observar algunas de las mayores transformaciones tecnológicas de la historia reciente. Desde la llegada de la televisión y la radio de transistores hasta el desarrollo de Internet y la inteligencia artificial, el escritor considera que la velocidad del cambio se aceleró de forma extraordinaria.

En una de sus últimas intervenciones en el pódcast El mono desnudo, Millás sostuvo que ChatGPT representa un salto tecnológico difícil de dimensionar y afirmó que el futuro resulta “inimaginable”.

Para explicar la magnitud de la transformación, recordó que su padre murió hace cuatro décadas y aseguró: “Si despertara ahora, no entendería absolutamente nada”.

¿Por qué Juan José Millás considera que la inteligencia artificial representa un cambio histórico?

Para el escritor, la inteligencia artificial no constituye una herramienta tecnológica más, sino una transformación que puede modificar numerosos aspectos de la vida cotidiana. El trabajo, la educación, la búsqueda de información y la forma de comunicarse forman parte de los ámbitos que, según su visión, experimentarán cambios profundos.

Juan José Millás (1979)

Millás considera que el progreso dejó de avanzar de manera lineal con la revolución de las comunicaciones. “La historia había crecido linealmente, pero desde entonces el crecimiento es exponencial”, explicó. En ese contexto, comparó el momento actual con transformaciones históricas como la aparición del fuego o el desarrollo de la agricultura y la ganadería.

Su propia experiencia le permite dimensionar la velocidad del proceso. Según explicó, una persona que hubiera vivido en la Edad Media y despertara en el siglo XIX no habría encontrado diferencias tan radicales como las que encontraría alguien que hubiera permanecido dormido durante las últimas décadas. Por eso, considera que el alcance real de la inteligencia artificial solo podrá comprenderse con perspectiva histórica.

¿Cómo afronta Millás el paso de los años a los 80?

La vejez ocupa otro lugar central en las reflexiones del escritor. Millás sostiene que la vida está marcada por cambios constantes, aunque existen períodos en los que las personas creen haber alcanzado cierta estabilidad. La infancia, la juventud, la madurez, el trabajo, el matrimonio, los hijos y las pérdidas familiares forman parte de ese proceso.

Juan José Millás en la Feria del Libro (2007)

“Nos creemos que vivimos momentos de estabilidad, pero todo en la vida es puro cambio”, afirmó. Para Millás, la vejez constituye una etapa más dentro de esa transformación permanente, aunque con una diferencia fundamental: “La vejez es uno de esos cambios, lo que pasa es que es el último”.

El escritor también distingue entre vivir más años y vivirlos con buenas condiciones. Aseguró que atraviesa esta etapa con “momentos de enorme serenidad” y otros de mayor agitación, frente a los cuales intenta “negociar” consigo mismo. Su principal deseo, según explicó, es “acabar bien”, con autonomía, bienestar y dignidad durante los últimos años de vida.