Un trapo atado al retrovisor del coche puede llamar la atención de cualquier conductor, especialmente si el vehículo está detenido en el arcén o circula de forma lenta. Aunque muchas personas lo interpretan como una señal de aviso, la normativa española no establece que un paño colocado en el espejo tenga, por sí solo, un significado único.

La situación cambia si el conductor está utilizando el trapo para advertir de una emergencia. En ese caso, es fundamental actuar con precaución, facilitar el paso cuando sea necesario y evitar maniobras que puedan poner en peligro a otros usuarios de la carretera.

Qué significa un trapo atado al retrovisor del coche

Un trapo atado al retrovisor del coche suele asociarse con una situación de emergencia, una avería o una necesidad de llamar la atención de los demás conductores. Sin embargo, no existe una señal universal que permita conocer con certeza el motivo por el que alguien ha colocado una tela en el vehículo.

La normativa española sí contempla el uso de un pañuelo o un procedimiento similar en un supuesto concreto. El artículo 70 del Reglamento General de Circulación indica que, si el conductor de un vehículo no prioritario se ve obligado a realizar un servicio urgente, debe advertirlo utilizando el avisador acústico de forma intermitente, conectando la luz de emergencia o “agitando un pañuelo o procedimiento similar”. Reglamento General de Circulación del BOE

Por tanto, un trapo atado al retrovisor del coche no convierte automáticamente al vehículo en prioritario ni le concede permiso para incumplir las normas de circulación. El conductor debe seguir respetando las reglas de tráfico, incluso cuando transporte a una persona que necesita atención urgente.

Qué hacer si ves un coche con un trapo en el retrovisor

Si el coche está detenido en el arcén, los demás conductores deben reducir la velocidad y aumentar la distancia de seguridad. No conviene detenerse de forma repentina ni acercarse demasiado al vehículo, porque cualquier maniobra inesperada puede provocar una colisión.

También es importante observar si el coche mantiene activadas las luces de emergencia, si existe una persona fuera del vehículo o si hay señales evidentes de accidente. En caso de que parezca existir un riesgo inmediato, se debe avisar a los servicios de emergencia y proporcionar la ubicación más precisa posible.

Si el vehículo está circulando y el conductor utiliza el trapo junto con otras señales de aviso, como las luces de emergencia o el claxon intermitente, podría estar intentando comunicar una situación urgente. En ese caso, los demás usuarios deben facilitar el paso siempre que puedan hacerlo con seguridad, sin invadir carriles ni realizar frenazos bruscos.

La prioridad debe ser siempre la seguridad vial. Un trapo atado al retrovisor del coche puede ser una señal improvisada, pero no permite conocer por sí solo la gravedad de la situación ni justifica actuar de manera peligrosa.

Cómo debe señalizarse una avería en carretera

Cuando un vehículo queda inmovilizado por una avería o un accidente, el conductor debe señalizar la situación y procurar que el coche sea retirado de la calzada lo antes posible. La DGT recuerda que, desde el 1 de enero de 2026, la baliza V-16 conectada es el dispositivo válido para señalizar vehículos inmovilizados en España.

La baliza debe colocarse en la parte más alta posible del vehículo para mejorar su visibilidad. Su objetivo es advertir al resto de usuarios y comunicar la posición del coche, sin que el conductor tenga que caminar por la calzada para colocar un triángulo.

En autopistas y autovías, salir del vehículo o caminar por el arcén puede ser especialmente peligroso. La DGT ha advertido de que intentar reparar una avería, colocar dispositivos o permanecer junto al coche aumenta el riesgo de atropello. Cuando sea posible, los ocupantes deben permanecer en un lugar seguro y solicitar asistencia.

Esto es lo que deben hacer los conductores al encontrarse con un vehículo en esta situación.

¿Puede multarse por llevar un trapo en el retrovisor?

La existencia de un trapo en el retrovisor no implica automáticamente una multa. El problema puede aparecer si la tela, un adorno u otro objeto reduce la visibilidad del conductor, dificulta el control del vehículo o genera una distracción.

La regla práctica es mantener despejado el campo visual y evitar objetos voluminosos que puedan moverse durante la marcha. Una tela pequeña no tiene el mismo efecto que una bolsa, una prenda grande o un elemento que cubra parte del espejo o del parabrisas.

En definitiva, el significado de un trapo atado al retrovisor del coche depende del contexto. Puede ser una señal improvisada de emergencia, pero no existe un código general que permita interpretar el gesto sin observar el estado del vehículo y las circunstancias de la carretera.