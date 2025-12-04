Ni 65 ni 67 años | Esta es la nueva edad de jubilación confirmada por el Gobierno a partir de 2026.

La jubilación y el sistema de pensiones se han convertido en una de las principales inquietudes de los ciudadanos, especialmente en un momento en el que España atraviesa transformaciones demográficas y nuevas dinámicas laborales.

Con una población cada vez más envejecida, el Gobierno busca ajustar los modelos de retiro para asegurar su sostenibilidad y garantizar estabilidad económica a las próximas generaciones. Es por ello que a partir del próximo 1 de enero de 2026 entrará en vigor un cambio relevante que modificará la forma en la que los españoles acceden a su retiro.

Además de los cambios en la edad jubilatoria, también se van a revalorizar las pensiones mínimas para intentar cumplir con los estándares europeos.

Cambio en la edad de jubilación para 2026

La edad de jubilación suele ir cambiando con los años. Mientras que en 2025 esta se situaba en los 66 años y 8 meses, a partir de 2026 la edad de la jubilación ordinaria se retrasará dos meses, por lo que se podrá hacer a los 66 años y 10 meses en caso de que se cuente con menos de 38 años y 3 meses cotizados.

No obstante, para las personas que tengan una larga vida laboral y superen el baremo de cotización, este 2026 podrán seguir jubilándose a los 65 años.

Además, a partir de 2026 se aplicarán otros cambios relacionados con el sistema de pensiones. Uno de ellos será la puesta en marcha de un sistema dual de cálculo que permitirá a los futuros jubilados escoger de forma automática la fórmula que mejor determine su base reguladora.

Asimismo, el Gobierno prevé elevar las pensiones mínimas con el objetivo de que en 2027 se sitúen más cerca de los niveles europeos y contribuyan a reducir la pobreza entre las personas mayores.

Estas son las estimaciones de las cuantías brutas mensuales para 2026 según el tipo de prestación, según los datos de la Seguridad Social y las proyecciones de revalorización:

Estimación mensual de las pensiones 2026