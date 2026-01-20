La vivienda urbana cuesta un 100% más que en las zonas rurales y hasta un 131% en Madrid

En esta noticia ¿Cuáles son las zonas urbanas más caras de España?

Según los datos compartidos por el portal inmobiliario Idealista y compilados por EFE, comprar una casa en un entorno urbano supone un 99% más que el coste de adquirirla en una zona rural. A su vez, Madrid registra la mayor brecha de precios entre estas zonas, con un 131%.

El precio medio de la vivienda usada a la venta en zonas urbanas, aquellas con más densidad poblacional, fue de 2906 euros por m2 de media al cierre de 2025. Por otra parte, en los entornos rurales, menos poblados y con otro tipo de viviendas, la media fue de 1459 euros por m2.

Madrid encabeza la lista con la mayor brecha de precios de la vivienda entre zonas urbanas y rurales, del 131% de diferencia. Y es que el precio medio en Madrid de sus entornos urbanos es de 4.821 euros por m2, frente a los 2.085 euros por m2 de media de las zonas rurales.

Madrid tiene la mayor diferencia en el valor entre la zona rural y la zona urbana. (Fuente: archivo)

Por encima de Madrid, se encuentran los precios de Baleares, con 5246 euros por m2, aunque la zona también encabeza los precios en el campo, con un promedio de 3801 euros por m2, por lo que la diferencia es del 38%.

Luego de Madrid, las mayores brechas entre la vivienda en zonas urbanas y rurales se dan en Álava (126); Salamanca (115%); Cáceres (114%); y Valladolid (102%). Estas brechas se deben principalmente a los precios bajos de las casas en entornos rurales, la mayoría en precios por debajo de los 1000 euros por m2.

En los grandes mercados residenciales, la brecha llega al 73% en Barcelona o al 72% en Sevilla, mientras que son más moderadas en Málaga (48 %) y en Valencia (33 %). Idealista, que suma más de 1.200.000 anuncios de pisos y casas en venta o alquiler, explica que los mayores precios de la vivienda rural se dan en Baleares, Guipúzcoa, Santa Cruz de Tenerife, Málaga o Vizcaya.

Las diferencias en el valor de la vivienda entre las distintas ciudades de España. (Fuente: archivo)

Fuente: EFE