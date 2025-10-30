Confirmado: jóvenes, mayores de 65 y familias vulnerables podrán acceder a una ayuda para pagar el alquiler desde el 4 de noviembre.

La crisis del alquiler en Madrid es realidad para miles de hogares que dedican gran parte de sus ingresos a mantener un contrato. Frente a esta presión, se ha activado una nueva línea de apoyo que pretende aliviar esa carga para los colectivos más damnificados.

A partir del próximo 4 de noviembre de 2025 arranca una convocatoria de ayudas al alquiler destinada a jóvenes menores de 35 años, personas mayores de 65 años y familias vulnerables, impulsada por la Comunidad de Madrid con cargo al Plan Estatal para el Acceso a la Vivienda 2022-2025.

El presupuesto asignado a esta iniciativa asciende a 21,7 millones de euros y se prevé que beneficie a más de 7000 personas.

En qué consiste esta ayuda para jóvenes, mayores de 65 y familias vulnerables

La ayuda cubrirá hasta el 50% de la renta del alquiler durante un año completo, correspondiente al periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2025. Los importes máximos varían en función del tipo de vivienda y de su ubicación:

Para vivienda completa en alguno de los 55 municipios incluidos en la convocatoria: hasta 900 euros al mes como máximo.

Para habitaciones en piso compartido en esos mismos municipios: hasta 450euros al mes.

En municipios fuera de esos 55, los topes bajan a 600 euros para vivienda completa y 300 euros para habitaciones.

Quiénes puede solicitar esta ayuda

Podrán optar a esta prestación los siguientes colectivos residentes en los municipios incluidos en la convocatoria:

Unidades de convivencia con al menos un arrendatario menor de 35 años.

Unidades de convivencia con todos sus miembros mayores de 65 años.

Familias vulnerables (numerosas, monoparentales con cargas, con integrantes que tienen discapacidades, victimas de violencia de género o de terrorismo, hogares con todos sus miembros en situación de desempleo que hayan agotado prestaciones).

Además de cumplir estos perfiles, los solicitantes deberán tener el contrato de alquiler o cesión de uso de la vivienda o la habitación como residencia habitual y permanente al momento de la solicitud.

Tampoco pueden ser propietarios de una vivienda; deben ser nacionales españoles o extranjeros con residencia regular en España; cumplir los topes de renta del alquiler (los máximos antes mencionados) y que la vivienda se encuentre en uno de los 55 municipios incluidos, mencionados por la Comunidad de Madrid en su comunicación oficial.

Cómo se solicita la ayuda y qué documentos se necesitan para hacerlo

La solicitud podrá presentarse telemáticamente a través de la Sede Electrónica de la Comunidad de Madrid, aunque también se contempla la presentación presencial en los registros habilitados.

Entre los documentos necesarios figuran:

DNI o NIE de todos los miembros de la unidad de convivencia.

Contrato de alquiler o cesión de uso en vigor.

Justificantes de pago de las rentas correspondientes al periodo subvencionable.

Documento acreditativo de la situación del solicitante (familia numerosa, discapacidad, monoparentalidad, desempleo, etc.).

Declaración de la renta o certificación de ingresos, para comprobar que la unidad de convivencia cumple los requisitos económicos (los topes pueden variar según perfil).