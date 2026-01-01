Ley de Alquileres | Los propietarios tendrán que indemnizar a los inquilinos si incumplen esta normativa

Una de las dudas más comunes que surge entre arrendadores y arrendatarios -sobre la compraventa de viviendas alquiladas- es qué ocurre con el contrato de alquiler cuando el inmueble cambia de dueño y, sobre todo, en qué casos el nuevo propietario debe o no debe pagar una indemnización al inquilino.

La respuesta está en el artículo 14 de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) de España que regula la subrogación del comprador en los contratos de arrendamiento y establece límites claros.

Cuando se vende una vivienda arrendada, el comprador se convierte automáticamente en el nuevo arrendador y debe respetar el contrato vigente. (Imagen: archivo)

Ley de Alquileres: qué contempla y establece

De acuerdo a la normativa, cuando se vende una vivienda arrendada, el comprador se convierte automáticamente en el nuevo arrendador y debe respetar el contrato vigente. Esto significa que, durante los primeros cinco años si el anterior propietario era una persona física, o siete si era persona jurídica, el arrendatario mantiene su derecho a permanecer en la vivienda en las mismas condiciones pactadas, sin que exista obligación de indemnizarle.

La situación cambia cuando el contrato firmado contempla una duración superior a esos plazos mínimos. En tal caso, el nuevo propietario solo está obligado a mantener el alquiler hasta cumplir esos cinco o siete años.

Si el contrato va más allá, el arrendatario puede ver extinguido su derecho antes del plazo pactado, pero el responsable de indemnizarle no será el comprador, sino el vendedor de la vivienda.

La indemnización establecida por la LAU equivale a una mensualidad de renta por cada año del contrato que supere el mínimo legal. Por ejemplo, si un contrato se firmó por diez años con una persona física como arrendador y la vivienda se vende en el año ocho, quedarían dos años de alquiler por cumplir más allá de los cinco protegidos. En ese caso, el arrendatario tendría derecho a recibir del antiguo propietario dos mensualidades como compensación.

Cabe resaltar que la ley también contempla los supuestos en los que arrendador e inquilino pactan expresamente en el contrato que la venta extinguirá el arrendamiento. Si este acuerdo existe, el nuevo dueño solo debe respetar la vivienda arrendada hasta completar los cinco o siete años de protección legal. Una vez transcurrido ese plazo, no existe ninguna obligación de indemnizar al arrendatario.

Esto implica que el comprador nunca está obligado a pagar una compensación económica. El peso de la indemnización recae exclusivamente en el vendedor, y únicamente en el caso de que la duración del contrato supere los plazos mínimos fijados por la ley.

El equilibrio que propone el artículo 14 de la LAU es claro: el nuevo propietario no tiene que indemnizar al inquilino en ningún supuesto, y solo el anterior dueño deberá hacerlo si el contrato excede los cinco o siete años legales.