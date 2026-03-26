La reforma de la Ley de Alquileres abrió un fuerte debate en España. La normativa, diseñada para reforzar la protección de los inquilinos, incorpora modificaciones relevantes en los procesos de desahucio. Entre las novedades, la normativa permite que algunos arrendatarios sigan en sus viviendas incluso si dejan de abonar la renta. Aunque la medida pretende equilibrar derechos, genera inquietud entre propietarios y especialistas del sector inmobiliario. La Ley de Alquileres establece que los inquilinos pueden acogerse a medidas de protección siempre que demuestren estar en situación de vulnerabilidad económica. Ingresos familiares limitados: los ingresos totales del hogar no deben superar tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), con ajustes para familias con hijos, personas mayores o con discapacidad.Certificación de vulnerabilidad: es obligatorio presentar documentación que acredite la pérdida de empleo o ingresos insuficientes para cubrir las necesidades básicas.Mediación previa: se requiere que los inquilinos hayan intentado llegar a un acuerdo con el propietario antes de solicitar medidas judiciales. Además de los retos legales, la Ley de Alquileres está transformando el panorama inmobiliario en España. Algunos efectos destacados incluyen: Para garantizar un equilibrio entre la protección de los inquilinos y la viabilidad del mercado de alquiler, algunos expertos proponen: