Confirmado por el Gobierno | Habrá cierre de cuentas bancarias en noviembre para quienes no entreguen esta documentación (foto: archivo).

Si cobrás una pensión en España, el banco va mucho más allá de ser un simple intermediario. Puede marcar la diferencia entre perder plata en comisiones o conservarla, entre tener flexibilidad para gastar y viajar o sumar límites, y entre que tus ahorros mantengan su valor o se desgasten mes a mes.

Elegir bien la cuenta marca una diferencia concreta en la vida cotidiana.

Hoy, el mercado bancario ofrece opciones específicas para pensionistas que eliminan comisiones, adelantan el cobro mensual e incluso pagan dinero o intereses por domiciliar la pensión.

Según el comparador financiero HelpMyCash, muchos jubilados siguen perdiendo cientos de euros al año por desconocimiento o por no revisar alternativas que ya existen.

En este contexto, vale la pena repasar qué ofrecen los principales bancos, qué requisitos piden y cómo organizar las cuentas para ganar tranquilidad y, en algunos casos, un ingreso extra sin asumir riesgos.

Qué debe tener una buena cuenta para pensionistas

Sin comisiones de mantenimiento ni de tarjetas

Domiciliación de pensión aceptada como nómina

Adelanto del cobro entre el día 23 y 25

Tarjeta de débito gratuita

Transferencias y Bizum sin coste

Cobertura del Fondo de Garantía de Depósitos hasta 100.000 euros

Hacienda suspenderá cuentas bancarias y tarjetas de crédito de contribuyentes en lista específica (foto: archivo).

¿Cuál es la mejor cuenta para pensionistas hoy?

No existe una única “mejor cuenta” para todos, pero sí un grupo de cuentas que hoy concentran las ventajas más relevantes para quienes cobran una pensión.

De acuerdo con el análisis de HelpMyCash, las cuentas nómina online suelen aceptar pensiones como ingreso válido y ofrecen beneficios superiores a las antiguas cuentas pensión tradicionales.

Entre las más destacadas aparecen Santander, CaixaBank, BBVA, ING, ABANCA, Openbank, Unicaja y Bankinter. Todas ofrecen cuentas sin comisiones para nuevos clientes, con tarjetas gratuitas y operativa digital completa. Algunas suman incentivos en efectivo, intereses o devolución de recibos.

La clave está en mirar más allá del banco “de siempre”. Muchas entidades compiten fuerte por captar pensiones porque representan ingresos estables y de bajo riesgo.

Esa competencia se traduce en promociones que pueden superar los 400 o 500 euros solo por domiciliar la prestación.

Ítems destacados por banco (válidos para pensionistas)

Santander – Cuenta Online : hasta 400 euros por domiciliar ingresos y recibos.

CaixaBank – Cuenta Online : hasta 250 euros netos o regalos, según importe de la pensión.

ABANCA – Cuenta Clara : 500 euros o 2% TAE hasta 50.000 euros.

BBVA – Cuenta Online : hasta 760 euros combinando incentivos.

Unicaja – Cuenta Online : 3% TAE el primer año hasta 20.000 euros

ING – Cuenta Nómina: sin comisiones y ventajas para viajes al extranjero.

¿Qué requisitos piden los bancos a los pensionistas?

Los requisitos suelen ser más simples de lo que muchos creen. En la mayoría de los casos, basta con domiciliar una pensión mínima, que suele arrancar en torno a los 300 euros mensuales.

Freepik

Algunas entidades piden además dos recibos o un uso básico de la tarjeta para mantener la cuenta sin comisiones.

Según explica HelpMyCash, el error más común consiste en aceptar condiciones que ya no se cumplen o no revisar la letra pequeña.

Algunas promociones exigen permanencia si el cliente recibe un regalo en efectivo o un dispositivo. Leer bien las condiciones evita sorpresas futuras.

Para quienes no quieren cumplir ningún requisito, existen cuentas online sin condiciones, también sin comisiones. La contracara aparece en la menor atención en oficina física, por lo que conviene evaluar el hábito personal antes de contratar.

Requisitos habituales

Domiciliar pensión (desde 300 euros aprox.)

Domiciliar 1 o 2 recibos

Uso mínimo de tarjeta

Alta como nuevo cliente

¿Por qué conviene tener dos o más cuentas si cobrás una pensión?

Desde HelpMyCash insisten en una recomendación clara. No depender de una sola cuenta bancaria. Un bloqueo técnico, un error administrativo o una revisión de documentación puede dejar al pensionista sin acceso inmediato a su dinero, aunque la pensión haya ingresado correctamente.

La estrategia más segura consiste en dividir funciones . Una cuenta principal para cobrar la pensión y pagar recibos, una segunda cuenta sin cargos como respaldo y, si es posible, una cuenta de ahorro remunerada para el dinero que no se usa mes a mes.

Esta organización no solo reduce riesgos, también permite aprovechar promociones, ahorrar comisiones en viajes y obtener algo de rentabilidad sin asumir riesgos financieros.