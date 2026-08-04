La organización fabricaba y distribuía en toda España productos para la disfunción eréctil, anabolizantes y sustancias para adelgazar.

Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una organización criminal dedicada a la fabricación y distribución ilegal de medicamentos. El grupo operaba en toda España con un laboratorio clandestino en Sevilla. Allí producían productos para la disfunción eréctil, anabolizantes, esteroides y fármacos para adelgazar.

La investigación, que ha durado varios meses, comenzó tras detectar la mala praxis de un médico en Málaga. Este facultativo recetaba fármacos a personas que no necesitaban tratamiento. Cuando no podía hacerlo, las derivaba a los proveedores de la red ilegal. El entramado contaba con preparadores físicos que asesoraban a los clientes y los ponían en contacto con el médico para obtener las recetas.

La operación se salda con 27 detenidos y un laboratorio desmantelado en Sevilla

La operación, denominada ‘Mollete’, ha permitido desmantelar un laboratorio clandestino en Sevilla con todo el material necesario para la fabricación ilícita. Los agentes han realizado 11 registros en diferentes provincias, entre ellas Málaga, Cádiz, Toledo, Barcelona y Bilbao. Además de las detenciones, se han incautado más de 1.000 kilogramos de medicamentos ilegales, de los que se podían obtener unas 200.000 dosis.

Entre los productos intervenidos se encuentran fármacos para la disfunción eréctil, hormonas del crecimiento y sustancias quemagrasas. Algunos de estos medicamentos estaban en fase experimental y tenían prohibida su ingesta en humanos. La organización utilizaba los certificados electrónicos del médico detenido para expedir recetas falsas a sus clientes.

La operación policial se ha saldado con 27 detenidos y la incautación de miles de dosis de medicamentos ilegales.

¿Qué riesgos tiene consumir estos fármacos sin control médico?

El consumo de medicamentos para la disfunción eréctil sin prescripción médica supone un grave riesgo para la salud. Estos fármacos requieren supervisión sanitaria porque pueden interactuar con otras medicaciones y provocar efectos adversos graves. Además, al ser producidos en un laboratorio clandestino, carecen de controles de calidad y su composición exacta es desconocida.

Los agentes descubrieron que la materia prima se adquiría de forma ilegal desde China. La sustancia pulverulenta se transformaba en pastillas con maquinaria para el sellado, troquelado y serigrafiado de blísteres. Esto permitía a la organización dar una apariencia de medicamento legítimo a sus productos, engañando a los compradores sobre su procedencia y seguridad.

La Policía Nacional intensifica la lucha contra el tráfico de medicamentos

Este operativo se suma a otras actuaciones recientes contra el tráfico ilegal de fármacos en España. En septiembre de 2025, la Policía Nacional desmanteló otro laboratorio en Manises (Valencia) con dos detenidos. En esa ocasión se incautaron 1.700 gramos de sustancia potenciadora de la actividad sexual y 41 gramos de cocaína.

Las autoridades advierten de que el mercado negro de medicamentos es un negocio en crecimiento. La venta de estos productos se realiza a través de gimnasios, redes sociales y contactos personales. Los consumidores, muchas veces atraídos por precios bajos o por evitar la consulta médica, ponen en peligro su salud. La Policía Nacional recuerda que cualquier fármaco debe ser adquirido en farmacias y bajo prescripción facultativa.