El reemplazo del papel higiénico que cada vez es más inminente.

Durante décadas, el papel higiénico ha sido un recurso indispensable para la higiene personal en todos los baños del mundo. Sin embargo, un nuevo cambio tecnológico implementado en 2026 ha comenzado a desplazarlo en hogares de todo occidente.

Se trata de los inodoros inteligentes, también conocido como smart toilet o washlet. Son sustitutos reales, accesibles y ya disponibles para comprar en España.

En este punto es que ya no es una tendencia de nicho ni una excentricidad importada de Japón. Empresas como Roca ya comercializan en España modelos de distintas gamas, desde opciones de entrada hasta versiones premium con funciones de domótica integrada.

El cambio no es solo de comodidad. Es económico, higiénico y medioambiental. Y cuando se juntan esos tres argumentos, la pregunta ya no es si el papel higiénico desaparecerá, sino cuándo.

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Qué es un smart toilet y su funcionamiento práctico

Un inodoro inteligente combina en un único dispositivo las funciones del inodoro convencional y el bidé, mejoradas mediante tecnología de vanguardia. Su enfoque principal radica en el sistema de limpieza con agua ajustable, que permite al usuario regular la temperatura, la presión y la dirección del chorro a través de un panel digital, un control remoto o un botón lateral.

El mecanismo es sencillo: al finalizar su uso, el usuario activa el chorro de agua según sus preferencias y posteriormente, se acciona el secador automático con aire caliente.

Todo el proceso se realiza sin necesidad de papel higiénico ni productos desechables, eliminando el contacto directo que podría causar irritaciones o infecciones, particularmente en individuos con piel sensible.

Los modelos más sofisticados incluyen detectores de presencia que levantan automáticamente la tapa al reconocer al usuario, calefacción del asiento, iluminación LED nocturna, sistemas de esterilización mediante luz ultravioleta y una función de autolimpieza interna que se activa tras cada uso.

Chau papel higiénico: el nuevo producto que viene de Asia y cambia la forma de ir al baño inodoro inteligente Fuente: Shutterstock Shutterstock

Por qué la limpieza con agua es más eficaz que el papel higiénico según los expertos

La diferencia entre ambos sistemas no radica únicamente en la comodidad: se trata de la eficacia. El papel proporciona una limpieza superficial fundamentada en la fricción, la cual puede ocasionar irritaciones y no siempre elimina todos los residuos.

Por el contrario, la limpieza con agua elimina los restos de manera más eficaz y suave, reduciendo la proliferación de bacterias y protegiendo la piel. A ello se suma la erradicación de productos secundarios como toallitas húmedas, fragancias o cremas que muchas personas utilizan como complemento al papel.

Para aquellas personas que padecen hemorroides, poseen pieles sensibles o condiciones dermatológicas, la transición a un smart toilet no representa únicamente una mejora estética: conlleva implicaciones médicas directas que cada vez más dermatólogos y proctólogos destacan en sus consultas.

¿Cuánto puedes ahorrar al año en agua y dinero con un smart toilet?

Un inodoro tradicional puede consumir entre 7,5 y 26,5 litros por descarga, según la Fundación Aqua, mientras que los modelos inteligentes apenas consumen 3,8 litros, lo que supone un ahorro de hasta un 70% por uso.

En términos concretos, en una familia de cuatro personas que usa el baño unas 16 veces al día, el ahorro mensual puede superar los 1.000 litros y, al año, más de 12.000 litros.

A esto se debe sumar el gasto en papel higiénico, que en un hogar medio español supera los 100 euros anuales según datos del sector y que con un smart toilet se reduce notablemente o desaparece completamente.

El precio de entrada de estos dispositivos en España oscila entre los 300 y los 800 euros en modelos estándar, con versiones premium de marcas como Roca que pueden exceder los 2000 euros con todas las funciones integradas. La inversión se recupera, según los fabricantes, en un plazo de entre tres y cinco años considerando el ahorro acumulado en papel y agua.