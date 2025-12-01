Evitar el Impuesto de Sucesiones es posible si se incluye una cláusula específica en el testamento. Descubre cómo funciona esta estrategia legal.

El Impuesto de Sucesiones es una de las cargas fiscales que más preocupa a quienes reciben una herencia en España. Su importe varía según la comunidad autónoma y el grado de parentesco, pero en algunos casos puede representar un porcentaje elevado del valor heredado.

Sin embargo, una cláusula testamentaria específica podría cambiar por completo el panorama. Varios expertos legales coinciden en que, si el testador deja establecido que los gastos e impuestos de la herencia deben ser asumidos por el patrimonio heredado, los herederos podrían quedar liberados de esa obligación directa.

Contar con asesoramiento notarial es clave para redactar cláusulas eficaces que minimicen la carga fiscal. Fuente: narrativas-spin-es

Qué es el Impuesto de Sucesiones y quiénes deben pagarlo

Este impuesto grava la transmisión de bienes y derechos tras el fallecimiento de una persona. Lo pagan los herederos y legatarios, en función de la porción heredada, el grado de parentesco y la comunidad autónoma correspondiente.

En algunas regiones como Madrid o Andalucía, existen bonificaciones de hasta el 99% para herederos directos. Pero en otras comunidades, el importe puede ser considerable. Esto obliga en ocasiones a vender parte del patrimonio recibido para hacer frente a la deuda fiscal.

La cláusula que puede evitar el pago del impuesto

La clave está en incluir una cláusula que indique expresamente que los gastos de última voluntad, tramitación notarial y fiscales se paguen con cargo al caudal hereditario. De esta forma, no serán los herederos quienes paguen de su bolsillo, sino el conjunto de bienes heredados.

Esta posibilidad está contemplada en el Código Civil, y aunque no exime del impuesto, redistribuye la carga dentro del patrimonio. El efecto práctico es que los beneficiarios no deben adelantar el dinero ni responder con su propio capital.

Recomendaciones legales para redactar el testamento

Los especialistas en sucesiones recomiendan acudir a un notario para redactar el testamento e incluir esta cláusula de forma clara. Algunos modelos incluyen la fórmula: “Se ordena que todos los gastos, tributos y costas derivadas de la presente disposición se satisfagan con cargo a la herencia”.

Además, conviene revisar las normativas autonómicas para conocer las bonificaciones o exenciones vigentes. En algunas comunidades, a pesar de la cláusula, puede ser necesario presentar documentación específica o realizar ciertos trámites adicionales.

El Impuesto de Sucesiones se gestiona ante la Agencia Tributaria y varía según la comunidad autónoma Fuente: narrativas-spin-es

Ventajas y precauciones al aplicar esta estrategia

Entre los beneficios, destaca que los herederos no deben disponer de liquidez inmediata, lo que reduce el riesgo de perder parte del legado. También se evitan retrasos en la aceptación de la herencia.

No obstante, es importante que esta decisión esté bien asesorada. Una redacción ambigua podría generar conflictos entre herederos o interpretaciones diversas por parte de la administración tributaria.

Por ello, consultar a un profesional del derecho sucesorio y redactar el testamento en términos jurídicos precisos puede marcar la diferencia entre pagar o no el Impuesto de Sucesiones con recursos propios.