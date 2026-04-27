El marco normativo vigente establece que, aunque tales transacciones no están prohibidas, Hacienda puede considerar ciertas transferencias como donaciones encubiertas o ingresos no justificados si no se presentan los documentos pertinentes. Aunque estas operaciones suelen ser habituales y realizadas con propósitos legítimos, es fundamental comprender las normativas para prevenir problemas legales y sanciones económicas. Asimismo, las operaciones que sean consideradas sospechosas están sujetas a investigación por parte de las autoridades fiscales. El control de Hacienda sobre las transferencias de dinero entre familiares, incluyendo padres e hijos, ha generado inquietudes entre los contribuyentes. Es relevante mencionar que las entidades bancarias están obligadas a informar a Hacienda sobre transacciones que excedan ciertos límites, tales como transferencias en efectivo que superen los 3000 euros o acumulaciones anuales que sobrepasen los 10.000 euros. El riesgo principal relacionado con las transferencias monetarias entre progenitores e hijos se encuentra en la posible interpretación de estas como donaciones, las cuales están sometidas al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. De conformidad con la Ley 29/1987, todas las donaciones deben ser declaradas formalmente a través del modelo 651 en la correspondiente comunidad autónoma. La falta de esta declaración puede resultar en sanciones que varían entre el 50% y el 150% del monto no declarado, así como en la acumulación de intereses de demora. En este contexto, Hacienda podría llevar a cabo una investigación de la operación para garantizar su legalidad. Es esencial establecer una distinción clara entre una donación y un préstamo. Mientras que las donaciones están sujetas al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (ISD), los préstamos no generan obligaciones fiscales si se formalizan de manera adecuada. La correcta documentación protege tanto al prestamista como al prestatario de eventuales sanciones fiscales y asegura la transparencia en la transacción. Además, se recomienda conservar copias de toda la documentación relacionada para futuras referencias. Para ello, es imperativo redactar un contrato que detalle las condiciones del préstamo y presentarlo utilizando el modelo 600. Este procedimiento es esencial para justificar la operación y evitar que la Agencia Tributaria la clasifique erróneamente como una donación. Asimismo, es crucial incluir cláusulas precisas sobre los plazos de devolución y la posibilidad de establecer intereses, aunque estos últimos no sean obligatorios. Las plataformas digitales como Bizum deben adherirse a las mismas regulaciones fiscales que cualquier otro método de pago. Es imperativo incluir las transferencias realizadas en un año fiscal que superen los 10.000 euros en la declaración de la renta. En lo que respecta al uso de efectivo, aunque no se prohíbe, las transferencias entre particulares que superen los 2500 euros deben estar respaldadas por documentación que acredite su origen y finalidad. Sin esta justificación, podrían ser consideradas ingresos no declarados, lo que acarrearía sanciones fiscales. Además, los bancos tienen la obligación de informar a Hacienda sobre cualquier transacción que consideren sospechosa, incluso si el monto es inferior al límite mencionado.