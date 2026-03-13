Para aquellos inversores que son más prudentes y buscan asegurarse ganancias, los depósitos a plazo fijo siguen siendo las opciones de inversión más aconsejadas. No obstante, es fundamental informarse sobre cuáles bancos ofrecen los intereses más altos por los ahorros para seleccionar la alternativa más adecuada. Por esta razón, descubre cuál es la clasificación de los depósitos más lucrativos de marzo proporcionada por HelpMyCash. Para los inversores que buscan salvaguardar sus ingresos ante el alza de precios, las inversiones a largo plazo con tasas fijas representan una alternativa conveniente. De estas, las que proporcionan mayor compensación son: En primer lugar, el Depósito Confianza de Deutsche Bank ofrece un interés de hasta el 3% Tasa Anual Equivalente (TAE) durante 12 meses. Requiere un importe mínimo de 10.000 euros y cuenta con un Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) de 100.000 euros en España. La rentabilidad inicial es del 2,00% TAE, aumentando al domiciliar la nómina, usar la tarjeta y contratar un fondo de inversión. El Depósito Flexible Avantio de Banca March ofrece un interés del 2,30% TAE durante 12 meses. Requiere un importe mínimo de 30.000 euros y cuenta con un Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) de 100.000 euros en España. La contratación se realiza a través de Banca March. El depósito a 24 meses de Younited ofrece un interés del 2,58% TAE, con un importe mínimo de 2.000 euros. La contratación se realiza a través de Raisin, sin vinculación y de forma online. El fondo de garantía de depósitos (FGD) es de 100.000 euros, aplicable en Francia. El depósito a 12 meses de SME Bank ofrece un interés del 2,53% TAE. Requiere un importe mínimo de 10.000 euros y cuenta con un fondo de garantía de 100.000 euros en Lituania. La contratación se realiza online a través de Raisin, sin vinculación. El depósito a 12 meses de Klarna ofrece un interés del 2,46% TAE, con un importe mínimo de 500 euros. La contratación se realiza online a través de Raisin, sin vinculación y cuenta con un FGD de 100.000 euros (Suecia). Dentro de los depósitos a largo plazo que más pagan, younited ofrece un depósito a 2 años con un interés del 2,58% TAE. El importe mínimo para contratar es de 2.000 euros, con un fondo de garantía de 100.000 euros en Francia. La contratación se realiza a través de Raisin, sin vinculación y de forma online. Younited lanza un depósito a 3 años con un interés del 2,80% TAE durante 36 meses. El importe mínimo para contratar es de 2.000 euros, con un fondo de garantía de 100.000 euros en Francia. La contratación se realiza online a través de Raisin, sin vinculación. Klarna lanza un depósito a 4 años con un interés del 2,71% TAE durante 48 meses. El importe mínimo para contratar es de 500 euros, con un fondo de garantía de 100.000 euros en Suecia. La contratación se realiza online a través de Raisin, sin vinculación.