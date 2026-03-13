Este viernes, 13 de marzo de 2026, elEuro y dólar cotiza a 1.1442 USD en la sesión de apertura del mercado de divisas. En relación con el último día, esta cifra expresa una variación de -0,69%. En la última semana, la cotización del euro frente al dólar ha experimentado una disminución del -0.72%, mientras que en el último año, la variación en la cotización ha sido de -2.84%. Hoy, la cotización de la moneda dólar ha mostrado una tendencia a la baja en comparación con los días anteriores. En los últimos cuatro días, se ha observado una disminución constante en su valor, lo que indica un cambio en el comportamiento del mercado. Este descenso podría estar relacionado con factores económicos recientes que han influido en la oferta y demanda de la moneda. Es importante seguir de cerca esta tendencia para entender su posible impacto en la economía local. La volatilidad económica de la última semana del Euro y dólar, con un 8.59%, es mayor que la volatilidad anual del 6.58%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones. En los últimos doce meses, el euro y dólar ha llegado a cambiarse en un costo máximo de 1,2 USD, mientras que su nivel más bajo ha sido 1,1 USD, según los últimos datos registrados.