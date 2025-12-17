Las hipotecas para vivienda alcanzan en octubre su nivel más alto en 15 años, con más de 50.000 operaciones.

El número de hipotecas constituidas sobre viviendas sumó en octubre 16 meses al alza tras crecer un 0,6% y alcanzar 52.198 operaciones, la cifra más alta en 15 años, desde septiembre de 2010, según los datos publicados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El capital prestado creció un 11%, hasta 8721 millones, debido al incremento del importe medio de los prestamos, que alcanzó 167.080 euros, una subida en tasa interanual del 10,4%.

Si la tendencia se mantiene en los últimos meses del año, el ejercicio cerrará por encima de las 500.000 operaciones, una cota que no se alcanzaba desde antes de la crisis financiera.

La directora de Estudios de Fotocasa, María Matos, aclara que el actual contexto de política monetaria más flexible, que abarata el crédito y mejora las condiciones de financiación, “ha reactivado la demanda de ese 21 % de compradores que habían quedado fuera tras la subida previa de tipos”.

Además de la elevada cifra de operaciones cerradas, otro de los datos destacados del mes ha sido la subida del importe medio de los préstamos para vivienda, que ha crecido un 10,4%.

Para Ricardo Gulias, consejero delegado de RN Tu Solución Hipotecaria, el exceso de demanda y la falta de oferta llevan a los compradores “a pagar más para que no se le escape la vivienda”.

En conjunto, el número total de hipotecas para todo tipo de inmuebles se redujo un 0,5% hasta 66.960 operaciones; y el capital prestado alcanzó 12.225 millones de euros, un 8 % más que en el mismo mes del año anterior.

Por lo que respecta a los tipos de interés, para las constituidas sobre viviendas el tipo de interés medio fue del 2,81%, el más bajo desde 2023, y el plazo medio de 26 años.

La competencia entre entidades financieras se traslada a los tipos de interés, aclara el director general de Idealista, Juan Villén.

El 38,7% de las hipotecas sobre viviendas se constituyó a tipo variable, y el 61,3% a tipo fijo; el tipo de interés medio al inicio fue del 2,79% para las hipotecas sobre viviendas a tipo variable y del 2,82% para las de tipo fijo.

En total hubo un 17,6 % de hipotecas con cambios en sus condiciones inscritas en los registros de la propiedad: las novaciones (o modificaciones con la misma entidad financiera) se redujeron un 30,2% y las subrogaciones al acreedor (cambia de entidad) un 7,1%.

Por el contrario, las subrogaciones al deudor, en las que cambia el titular, aumentaron un 34,1%, lo que, en opinión de Robin Decaux, consejero delegado de Equito, indica que el crédito “ya no se reestructura tanto, y se transmite más de lo que se firma”.

En su nota, el INE destaca que el 75,7% de las 13.369 hipotecas con cambios en sus condiciones se debieron a modificaciones en los tipos de interés.

Desglosados los datos por comunidades autónomas, aquellas con las mayores tasas de variación anual en el número de hipotecas sobre viviendas en octubre fueron Extremadura (16,1%), Castilla La Mancha (15,6%) y Cantabria (15,0%).

En el otro extremo de la tabla, las que presentaron los mayores descensos en sus tasas anuales fueron Aragón (10,7%), Castilla y León (7,9%) y Galicia (7,0%).

Fuente: EFE