Hacienda suspende las cuentas y tarjetas de crédito de los contribuyentes que incumplen estas condiciones.

El Ministerio de Hacienda, bajo la dirección de María Jesús Montero, ha puesto en marcha una medida extraordinaria para reforzar la lucha contra el fraude fiscal. Desde ahora, los contribuyentes catalogados como de alto riesgo podrán sufrir la suspensión inmediata y cautelar de sus cuentas bancarias, así como de sus tarjetas de crédito y débito.

La suspensión de cuentas busca evitar que los grandes deudores oculten o transfieran fondos durante procedimientos tributarios. (Foto: Shutterstock)

La iniciativa se aplicará únicamente a quienes acumulen deudas relevantes con la Agencia Tributaria y persigue acelerar el cobro de cantidades pendientes. Con esta actuación, Hacienda busca impedir que los afectados oculten, muevan o retiren dinero una vez iniciado un procedimiento tributario.

¿A quién afecta la medida de Hacienda?

La suspensión de cuentas y tarjetas no afecta a todos los contribuyentes, únicamente a aquellos considerados de alto riesgo fiscal. Esto incluye a personas o entidades que:

Presenten una deuda superior a 600.000 euros con la Agencia Tributaria.

Sean reincidentes en incumplimientos fiscales, aunque sus deudas sean menores.

Este grupo es considerado de alto riesgo porque podrían intentar ocultar o transferir fondos al ser notificados sobre el procedimiento. Además, la Agencia Tributaria publica anualmente un listado de grandes deudores, accesible al público, en el que se pueden consultar los nombres y datos de aquellos que superan el umbral mencionado.

Los contribuyentes que figuran en este listado, incluso si no superan los 600.000 euros, están bajo vigilancia especial.

¿Qué implica la suspensión de cuentas y tarjetas?

La medida es de carácter preventivo y temporal, lo que significa que:

Las cuentas bancarias quedan bloqueadas.

Las tarjetas de crédito y débito se inhabilitan por completo.

Las transferencias, retiros y pagos quedan detenidos.

Hacienda bloquea cuentas bancarias y tarjetas para reforzar la recaudación de deudas pendientes. (Foto: Shutterstock)

Esta acción no se considera un embargo, sino una paralización cautelar de los fondos hasta que se formalice el procedimiento tributario. Según el artículo 162 de la Ley General Tributaria, la administración puede tomar medidas rápidas para proteger la eficacia recaudatoria, asegurando que no se transfieran ni oculten fondos.

¿Cómo saber si estás en la lista de deudores?

Cualquier contribuyente puede consultar si está incluido en el listado de grandes morosos, que se publica anualmente en el sitio web oficial de la Agencia Tributaria.

En este documento, los nombres o números de identificación fiscal (NIF) de los deudores están organizados y disponibles para su consulta en línea o en formato PDF.

Si eres uno de los incluidos, recibirás una notificación formal por correo certificado o electrónicamente. Además, los afectados podrán acceder a su expediente tributario a través de la sede digital del organismo utilizando su certificado digital, Cl@ve PIN o DNI electrónico.

¿Qué hacer si te incluyen en la lista?

La suspensión de cuentas y tarjetas no es definitiva y se puede revertir. Si el contribuyente actúa rápidamente, tiene diversas opciones: