El IRPF incorpora distintos beneficios fiscales vinculados a la situación familiar del contribuyente. Estas reducciones permiten ajustar el impuesto a las circunstancias personales y económicas de cada hogar. Entre ellas aparece una ventaja que puede traducirse en un ahorro superior a 1000 euros en la declaración de la renta. Se trata del mínimo por ascendientes, una reducción del impuesto prevista por la Agencia Tributaria para quienes conviven con familiares de edad avanzada y cumplen ciertos requisitos establecidos por la normativa fiscal. Dentro del sistema del IRPF, la normativa contempla el llamado mínimo por ascendientes, una cantidad que reduce la base sobre la que se calcula el impuesto cuando el contribuyente convive con determinados familiares mayores. En concreto, la legislación establece un mínimo de 1150 euros anuales por cada ascendiente mayor de 65 años que conviva con el contribuyente y cumpla las condiciones exigidas por Hacienda. Esta cuantía puede aumentar cuando la edad del familiar es más elevada. Si el ascendiente supera los 75 años, el mínimo se incrementa en 1400 euros adicionales, lo que puede elevar el beneficio fiscal total hasta 2550 euros anuales en algunos casos. Este mecanismo no funciona como una deducción directa que se descuenta del impuesto final, sino como parte del mínimo personal y familiar del IRPF, que reduce la base liquidable sobre la que se calcula el impuesto. En la práctica, esto significa que el contribuyente paga menos impuestos al disminuir la parte de ingresos que se somete a tributación. No todos los contribuyentes que viven con una persona mayor pueden aplicar automáticamente esta reducción fiscal. La Agencia Tributaria establece varias condiciones para poder aplicar el mínimo por ascendientes en la declaración de la renta. La primera es que el familiar tenga 65 años o más, o bien una discapacidad reconocida igual o superior al 33%, y que conviva con el contribuyente durante al menos la mitad del año fiscal. Además, el ascendiente no puede tener rentas anuales superiores a 8000 euros, excluyendo las rentas exentas, y tampoco puede presentar declaración del IRPF con ingresos superiores a 1800 euros. Estas limitaciones buscan garantizar que la reducción se aplique únicamente cuando existe una relación real de dependencia económica dentro del hogar. Otro aspecto relevante es que el ascendiente debe convivir efectivamente con el contribuyente. En términos fiscales, la normativa exige que esa convivencia se produzca durante al menos seis meses del año, lo que permite a Hacienda verificar que la relación familiar tiene un impacto real en la economía doméstica. La aplicación del mínimo por ascendientes se realiza directamente en la declaración de la renta, dentro del apartado dedicado al mínimo personal y familiar. El contribuyente debe incluir los datos del ascendiente, su identificación fiscal y confirmar que se cumplen los requisitos de edad, convivencia y nivel de ingresos. Cuando la información se introduce correctamente, el programa de ayuda de la Agencia Tributaria calcula automáticamente el efecto de esta reducción en el IRPF, disminuyendo la base liquidable sobre la que se aplica el impuesto. En la práctica, este ajuste se refleja en el resultado final de la declaración, ya que reduce la cantidad de ingresos sometidos a tributación cuando se cumplen los requisitos previstos por la normativa fiscal.