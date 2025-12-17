Hacienda extiende la fecha para presentar la declaración de la Renta: ¿cuál es el nuevo plazo de 2025?

El plazo para la presentación de las declaraciones de IRPF de 2025 comenzará el 8 de abril de 2026 para los contribuyentes que realicen la declaración de la renta por internet, ya sea a través del programa de Renta Web o de la aplicación móvil de la Agencia Tributaria.

Los contribuyentes que opten por presentar la liquidación por teléfono podrán hacerlo a partir del 6 de mayo, mientras que quienes quieran entregarla presencialmente en oficinas deberán esperar hasta el 1 de junio.

A partir de ahí, el plazo de presentación para las declaraciones finalizará en todos los casos el 30 de junio. La única excepción son aquellas personas cuyo resultado sea a ingresar y quieran domiciliarla, en cuyo plazo máximo será hasta el 25 de junio.

Todas las personas obligadas a presentar la Declaración de la Renta en 2026. (Fuente: archivo)

¿Quiénes deberán presentar su declaración a Hacienda en 2026?

Para la campaña de la renta de 2025, estarán obligados a presentar la declaración todos los contribuyentes que hayan obtenido rentas del trabajo superiores a los 22.000 euros de un pagador o de 15.876 euros de dos o más pagadores.

A su vez, todos aquellos contribuyentes que hayan estado dados de alto como autónomos o que hayan percibido prestación por desempleo deberán presentar el IRPF ante hacienda.

Las maneras de saber si Hacienda te devolverá dinero en la renta. (Fuente: archivo)

¿Cómo averiguar si Hacienda me reembolsará en la declaración de la Renta?

Para aclarar cualquier duda relacionada con el resultado de la declaración de la Renta, la Agencia Tributaria dispone de un simulador que, a través de diversos mecanismos, asiste a los contribuyentes en la organización de sus finanzas y en la determinación de si deberán realizar un pago al fisco.

Para obtener el resultado, es posible acceder a la página de Renta Web y utilizar el simulador, que proporcionará una estimación del resultado. Si este es positivo, se deberá realizar un pago; en caso contrario, se podrá solicitar una devolución. No obstante, es fundamental señalar que las cifras del simulador no son definitivas y únicamente servirán como una aproximación al resultado final.

Otra forma de determinar el resultado es revisar las retenciones en la nómina o los ingresos. Si el IRPF ha retenido más de lo que correspondía, la declaración podría resultar en una devolución. En caso contrario, se generará un pago. Asimismo, es crucial considerar las posibles deducciones que se pueden aplicar. Es posible desgravar impuestos por conceptos como la vivienda habitual, el alquiler, las familias numerosas, las aportaciones al sistema de pensiones, donaciones a ONGs, entre otros.