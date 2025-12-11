Buenas noticias para los autonomos: Hacienda confirma una rebaja fiscal del 5% en el IRPF para 2026

El Ministerio de Hacienda oficializó la continuidad de la reducción del 5% en los rendimientos netos del sistema de módulos del IRPF para 2026. La información aparece publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), que detalla las condiciones del régimen de estimación objetiva aplicable a miles de profesionales.

La decisión mantiene un alivio fiscal clave para autónomos de sectores como agricultura, transporte y comercio minorista. Este beneficio ya estuvo vigente en 2020, 2021, 2022 y 2024, según recuerda la orden. El objetivo es sostener la actividad económica de pequeños contribuyentes afectados por la inestabilidad de costos.

Qué dice el BOE sobre la reducción del 5% en módulos

El texto del Ministerio señala que la orden “mantiene una reducción del 5 % sobre los rendimientos netos de los autónomos que se pueden acoger a este sistema de estimación objetiva”. Esta confirmación despeja dudas sobre un posible ajuste, ya que el régimen se revisa cada año.

Pueden tributar mediante módulos actividades de la agricultura, la ganadería, parte del sector agroalimentario, el transporte y el comercio al por menor. El sistema permite calcular impuestos con parámetros fijos, sin necesidad de llevar una contabilidad completa.

Hacienda explica también que la reducción mantiene el mismo porcentaje aplicado en los ejercicios 2020, 2021, 2022 y 2024, reafirmando así la continuidad de la medida.

Cómo impacta la medida en autónomos y profesionales

La reducción del 5% actúa directamente sobre el rendimiento neto de módulos, lo que se traduce en una menor carga fiscal para quienes pueden utilizar este método. Esto beneficia especialmente a actividades sujetas a variaciones estacionales o cambios bruscos de ingresos.

Los autónomos acogidos al régimen de módulos suelen enfrentar fluctuaciones en costos agrícolas, combustible o suministros. La rebaja funciona como un amortiguador para mejorar la previsibilidad tributaria.

Además, la orden del BOE confirma un escenario estable para 2026, lo que permite planificar con mayor precisión.

Régimen simplificado de IVA: qué se mantiene en 2026

El Ministerio de Hacienda también aclara que “mantiene para 2026 los módulos, así como las instrucciones para su uso aplicables en el régimen especial simplificado en el año inmediato anterior”. Esto implica que autónomos y profesionales seguirán aplicando los mismos criterios para calcular el IVA.

El régimen simplificado es una pieza central del sistema para pequeñas actividades económicas, ya que reduce las obligaciones contables y facilita el cumplimiento fiscal.