El pasado domingo se publicó en el Boletín Oficial del Estado el Real Decreto-ley 8/2026, de 20 de marzo, con medidas urgentes en materia de alquiler. La norma incluye una prórroga de hasta dos años para los contratos que expiren antes del 31 de diciembre de 2027, en las mismas condiciones vigentes. El problema es que el decreto necesita ser convalidado por el Congreso en un plazo de 30 días, y el Gobierno no tiene los votos asegurados. Ante esa incertidumbre, el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, lanzó un mensaje directo durante la sesión de control al Gobierno: pidió a los inquilinos que enviaran ya un burofax a sus caseros para acogerse a la prórroga antes de que el decreto pueda caer. “Me dirijo a los inquilinos cuyo contrato acaba entre el 22 de marzo de 2026 y el 31 de diciembre de 2027. Enviad ya un burofax a vuestros caseros diciendo que os acogéis a la prórroga“, dijo Rufián durante su intervención en el pleno. “Aunque el decreto decaiga por el voto de la derecha catalana, hay posibilidad de batallar judicialmente si enviáis ese burofax”, agregó, y remitió a los inquilinos a la web poderinquilino.org. La clave está en el momento: solo serán válidas las prórrogas solicitadas mientras el decreto esté en vigor. Si el Congreso lo rechaza, quienes ya hayan enviado la comunicación escrita a su casero mantendrán el derecho a reclamarla judicialmente. Los expertos aconsejan hacerlo mediante burofax para que quede constancia fehaciente de la petición. Pueden acogerse todos los inquilinos cuyo contrato de alquiler venza entre el 22 de marzo de 2026 y el 31 de diciembre de 2027. El propietario está obligado a aceptar la extensión, salvo que haya comunicado previamente su necesidad de ocupar la vivienda para uso personal, o que ambas partes acuerden firmar un nuevo contrato. La prórroga no se aplica a los contratos de alquiler de temporada ni a los alquileres de habitaciones. La Confederación de Sindicatos de Inquilinas advirtió que el Real Decreto-ley 8/2026 tampoco incluye la moratoria antidesahucios, una medida que, según esa organización, podría proteger a más de 60.000 familias. Los ministros de Sumar forzaron la aprobación del decreto en el Consejo de Ministros el viernes pasado, pese a las reticencias del PSOE, que advirtió desde el principio que no había mayoría parlamentaria para convalidarlo. El bloque opositor está compuesto por PP, Vox y Junts. Rufián dio por descontado que Junts votará en contra, y acusó a esa formación de actuar “para especuladores y fondos buitre”. El portavoz republicano anticipó que, si el decreto cae, habrá consecuencias políticas para quienes lo tumben. El plazo para la votación en el Congreso vence a mediados de abril.