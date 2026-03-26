La eutanasia en España vuelve al centro del debate tras conocerse que Noelia, una joven de 25 años con paraplejia, recibirá la muerte asistida hoy, jueves 26 de marzo de 2026, tras un proceso judicial que se extendió durante más de un año. Su caso, atravesado por recursos judiciales, oposición familiar y pronunciamientos políticos, ha expuesto las tensiones que aún genera la aplicación de la ley de muerte digna. La propia joven sintetizó su decisión con una frase que marcó el debate público: “Quiero irme ya en paz y dejar de sufrir y punto”. El caso de Noelia, una joven de 25 años con paraplejia, atravesó todas las instancias judiciales disponibles en España. La autorización inicial fue concedida por la Comisión de Garantía y Evaluación de Cataluña en julio de 2024, pero el proceso quedó suspendido tras el recurso presentado por su padre. A partir de ese momento, la causa pasó por el juzgado, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional, que finalmente inadmitió el último recurso. Incluso el Tribunal Europeo de Derechos Humanos rechazó intervenir para frenar la eutanasia solicitada. Con todos los recursos agotados, los tribunales terminaron avalando el derecho de la joven a acceder a la eutanasia en España, en el marco de la ley de muerte digna vigente desde 2021. El último intento de paralizar el procedimiento, impulsado por la organización Abogados Cristianos, también fue rechazado por la Justicia. Durante el proceso, Noelia dejó clara su postura en distintas intervenciones públicas. “Quiero irme ya en paz y dejar de sufrir y punto”, afirmó, al explicar que nunca dudó de continuar con la solicitud de eutanasia. La joven también evidenció el conflicto familiar que rodea el caso. “La felicidad de un padre, de una madre o una hermana no puede estar por encima de la felicidad de una hija”, sostuvo, en referencia a la oposición de su entorno cercano. Desde el Gobierno, la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, defendió la decisión en términos de derechos: “Es su voluntad, su deseo y su derecho; por lo tanto, lo único que puedo hacer es respetarla”. La ministra subrayó que la ley vigente ampara este tipo de decisiones dentro del marco democrático. La decisión de Noelia también tuvo impacto en el ámbito político. La eutanasia en España generó reacciones en el Congreso de los Diputados, donde distintas fuerzas expresaron posiciones contrapuestas. Los partidos de izquierda, como PSOE, Sumar, ERC, EH Bildu y BNG, manifestaron su respeto a la decisión. El portavoz socialista, Patxi López, señaló que le parece “correcto” porque se cumple la voluntad de la joven y es “absolutamente legal”. Desde Sumar, el diputado Alberto Ibáñez destacó que se trata de un tema “profundamente complejo”, aunque subrayó que “diecinueve médicos han avalado esta decisión y deberíamos ser respetuosos”. En la misma línea, Gabriel Rufián (ERC) afirmó que “todo respeto y todo lo que se diga está de más”, mientras que Mertxe Aizpurúa (EH Bildu) recordó que la joven llevaba años solicitando este derecho. Desde el BNG, Néstor Rego defendió que la ley busca garantizar una muerte digna, aunque también reclamó reforzar las condiciones para una vida digna. En cambio, desde la oposición, el PP expresó su tristeza y calificó el caso como un “fracaso del Estado”. El dirigente Elías Bendodo sostuvo que la situación refleja un problema social que requiere respuestas más amplias. Vox, por su parte, calificó la eutanasia como una “noticia lamentable” y advirtió sobre los riesgos de este tipo de decisiones en contextos de sufrimiento psicológico. El caso también generó críticas desde distintos sectores. El presidente de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello, señaló que el sufrimiento de la joven “estremece”, aunque sostuvo que “su verdadero alivio no es el suicidio”. Parte del debate se centra en el componente psiquiátrico. La organización Abogados Cristianos solicitó que la joven fuera sometida a un tratamiento antes de autorizar la eutanasia, planteando esta medida en el marco de las acciones judiciales impulsadas en nombre del padre. Sin embargo, el juzgado de instrucción número 20 de Barcelona rechazó esta petición al considerar que no era competente para resolver sobre esa cuestión. Este punto reabre una discusión clave sobre la eutanasia y la salud mental en España, especialmente en casos donde confluyen enfermedades físicas graves, como la paraplejia, con sufrimiento psicológico persistente. La ley establece que la decisión debe ser libre, informada y sostenida en el tiempo, pero la interpretación de estos criterios sigue generando controversia. El caso de Noelia marca un precedente en la aplicación de la normativa y vuelve a situar en el centro una pregunta incómoda para la sociedad: hasta dónde llega el derecho a decidir sobre el propio final dentro del marco legal que regula la eutanasia en España.