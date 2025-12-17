Cuál es la documentación que se necesita entregar al banco antes de fin de año para evitar el cierre de una cuenta.

Miles de clientes podrían ver sus cuentas bloqueadas en diciembre si no entregan la documentación solicitada por su banco. Se trata de una exigencia impuesta por la normativa de prevención del blanqueo de capitales, supervisada por el Banco de España.

El proceso afecta principalmente a usuarios que no han actualizado su información personal. Si el banco no tiene datos actualizados sobre la identidad o la actividad económica del titular, está obligado a tomar medidas restrictivas, incluido el cierre temporal o definitivo de la cuenta.

El cierre de cuentas bancarias por falta de documentación puede impedirte acceder al dinero de una cuenta cuando se lo necesite.

Qué exige la ley de blanqueo de capitales

La Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, obliga a las entidades financieras a identificar a sus clientes y conocer el origen de los fondos que gestionan. El objetivo es prevenir operaciones ilegales o fraudulentas.

Para cumplir con esta normativa, los bancos requieren que sus clientes aporten documentos como:

DNI o NIE vigente .

Justificante de ingresos o actividad económica (nómina, declaración de la renta, alta en autónomos, etc.).

Esta obligación no es nueva, pero en 2025 muchos bancos han intensificado sus controles. Si la documentación no se entrega, el banco puede bloquear la cuenta y sus operaciones.

Qué ocurre si no se entrega la documentación

Si el cliente no presenta los documentos requeridos, la entidad financiera está legalmente habilitada para bloquear el acceso a la cuenta. Esto implica la imposibilidad de retirar dinero, realizar transferencias, domiciliar pagos o acceder a servicios como tarjetas de débito o banca online. La cuenta quedará congelada hasta que el usuario entregue los documentos exigidos.

En caso de persistir el incumplimiento, el banco puede tomar una medida más drástica: el cierre definitivo de la cuenta. Las entidades han comenzado a enviar avisos a través de correo electrónico, SMS y cartas postales. Según el Banco de España, "la responsabilidad de mantener actualizada la documentación recae en el cliente“, por lo que se recomienda actuar con rapidez ante cualquier requerimiento.

Mantener la cuenta actualizada puede evitar problemas con los servicios bancarios, como transferencias o pagos automáticos.

Cómo evitar el cierre de una cuenta bancaria

Para evitar complicaciones, lo más importante es mantenerse informado. Los clientes deben revisar regularmente las comunicaciones de su banco, tanto por canales digitales como físicos. La mayoría de las entidades permite consultar si existe alguna solicitud de documentación a través de su plataforma online o aplicación móvil.

En caso de recibir un aviso, es fundamental responder cuanto antes. La entrega de documentos suele poder realizarse digitalmente, lo que agiliza el proceso. También es recomendable contactar directamente con la entidad bancaria si existen dudas sobre qué documentos son necesarios en cada caso. Actuar a tiempo es la mejor forma de evitar bloqueos y garantizar el acceso continuado a los servicios financieros.