Elon Musk volvió a provocar un fuerte impacto político en Europa. El magnate afirmó que la Unión Europea debería ser abolida tras la multa a X. La sanción fue anunciada por Bruselas y abrió un nuevo frente de tensión. La fuerte tormenta política generada por Musk se expandió rápido en redes y gobiernos.

El comentario del empresario llegó un día después de que la Comisión Europea confirmara una multa de 120 millones de euros. La penalización se aplicó por violar normas digitales. Para Musk, la decisión refleja un problema estructural de la Unión Europea.

“La UE debería ser abolida y la soberanía devuelta a los países individuales, para que los gobiernos puedan representar mejor a sus ciudadanos”, escribió Musk en X. Luego reforzó su postura con otra frase directa: “Lo digo en serio. No estoy bromeando”.

La multa de 120 millones que desató la fuerte tormenta política

La multa a X fue la primera aplicada bajo la Ley de Servicios Digitales. La Comisión Europea señaló incumplimientos graves. El caso se centró en transparencia, publicidad y acceso a datos públicos.

Según Bruselas, la plataforma fue engañosa con su sistema de verificación. También bloqueó a investigadores. Además, no informó con claridad quién paga los anuncios visibles en X.

La Comisión explicó que la sanción está por debajo del máximo legal. La DSA permite multas de hasta el 6% de la facturación global.

Elon Musk endurece su discurso y apunta a abolir la Unión Europea

Tras conocerse la sanción, Elon Musk intensificó su retórica. Afirmó: “La Unión Europea no es DEMOcracia - gobierno del pueblo - sino más bien BUREAUcracia - gobierno del burócrata no electo”.

En otra publicación, agregó: “Amo a Europa, pero no al monstruo burocrático que es la UE”. Las frases reforzaron la idea de que el conflicto va más allá del negocio digital.

Para analistas europeos, la reacción desmedida no es aislada. En 2024 , Musk ya había acusado a Bruselas de ofrecerle un “acuerdo secreto ilegal”. La Comisión respondió que era un procedimiento estándar.

Bruselas responde y califica de descabelladas las declaraciones

La Comisión Europea reaccionó con dureza. La portavoz Paula Pinho afirmó: “Forma parte de la libertad de expresión emitir incluso cualquier tipo de declaraciones descabelladas”.

El portavoz Thomas Regnier advirtió sobre el impacto político. “Solo hacen falta una o dos frases para polarizar el mundo”, señaló. Agregó que la UE trabaja para calmar tensiones.

Regnier remarcó que la multa no apunta a personas. “Pero esto no tiene nada que ver con el señor Elon Musk. No multamos a individuos. Esto no tiene sentido”, afirmó. La fuerte tormenta política, sin embargo, sigue abierta.