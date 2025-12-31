Subida de pensiones, luz más barata y transporte subvencionado: estos son los beneficios que llegan en 2026. (Fuente: archivo).

El año 2026 comienza en España con una subida de las pensiones del 2,7% y un alza de los salarios en el sector público del 1,5%, mientras que la inflación general se moderará, la factura de la luz bajará, la de móvil subirá y el transporte público seguirá subvencionado.

Los precios se contendrán en 2026 gracias a la moderación de la energía y pese a la resistencia a la baja de los alimentos no elaborados, que subirán menos que en 2025 pero con tasas superiores al 5% interanual la mayoría de los meses, de acuerdo con las previsiones de Funcas.

¿Cómo quedan los salarios en 2026?

Salario mínimo interprofesional

El salario mínimo interprofesional (SMI) inicia el año congelado en 1184 euros brutos mensuales en 14 pagas, pero se prevé que suba un 3,1% (37 euros más) con efecto retroactivo del 1 de enero, conforme a la recomendación de la comisión de expertos que asesora al Ministerio de Trabajo.

El pronóstico para los salarios pactados en convenio es que suban de media entre el 3 y el 3,5%, por encima de la inflación, que mantendrá una senda descendente hasta el 2,1% a cierre de año, con una media anual del 2,4%, según Funcas.

Sueldos públicos

Los sueldos de los empleados públicos suben un 1,5 %, con un 0,5% adicional si la inflación supera la subida inicial, según el acuerdo entre Gobierno y sindicatos.

Pensiones

La subida general de las pensiones será del 2,7%, lo que supondrá 570 euros adicionales al año para las personas con una pensión media de jubilación. Las mínimas subirán un 7%, un alza que llegará al 11,4% en el caso de pensionistas con cónyuge a cargo y de viudedad con cargas familiares.

Asimismo, las pensiones no contributivas y el ingreso mínimo vital (IMV) también se revalorizarán un 11,4%.

¿Qué se espera en los servicios para 2026?

Energía

Aumentan los cargos del sistema eléctrico y los peajes , aunque la factura de la luz para un hogar promedio bajará un 4,7% en 2026 , impulsada por el abaratamiento de la energía renovable.

El descenso será del 8,55% en la industria , del 9,91% en la industria electrointensiva y del 4,95% en las pymes .

El precio de la bombona de butano bajó un 5% el 18 de noviembre y se revisará nuevamente hacia el 20 de enero .

La tarifa regulada de último recurso (TUR) de gas sin impuestos desciende un 8,7% para consumidores individuales.

La TUR vecinal se reduce entre un 5,7% y un 8,3% .

Se mantienen durante todo el año los descuentos del bono social energético : 42,5% para consumidores vulnerables- 57,5% para vulnerables severos.

Continúa la prohibición de cortes de luz, agua y gas natural para estos colectivos.

Transportes y peajes

Nuevo abono único de 60 euros mensuales que integra autobuses interregionales, cercanías y trenes de media distancia.

Los autobuses estatales siguen siendo gratuitos hasta los 14 años .

Descuentos del 40% en el bono de 10 viajes y del 50% en el mensual (del 70% hasta los 26 años ).

La media distancia y los Avant especiales conservan descuentos del 40% .

En los Avant generales se prorroga la bonificación del 50% en el bono de 10 viajes.

Las autopistas de peaje estatales subirán un máximo del 2% anual entre 2026 y 2032, salvo la AP-7 Circunvalación de Alicante , que se congela.

En el transporte autonómico y local se prorroga la ayuda estatal: gratuidad infantil - 50% de descuento para jóvenes hasta 26 años- 20% de bonificación para el resto de abonos.

En Renfe: se mantiene el abono mensual ilimitado por 20 euros (10 euros para jóvenes)- gratuidad para menores de 14 años.

Vivienda

El euríbor a un año cierra el año en el 2,2% , unos 20 puntos básicos menos que a finales de 2024, aunque con tendencia alcista en los últimos cinco meses.

Una hipoteca media de 150.000 euros a 25 años, con un interés del 1% sobre el euríbor, permitirá ahorrar algo más de 12 euros al mes, unos 150 euros al año.

Telecomunicaciones

Los principales operadores subirán sus tarifas en torno al 4% por el aumento de costes.

Movistar incrementará sus tarifas convergentes un 4% de media desde el 13 de enero , con subidas habituales de unos 3 euros mensuales .

Orange aplicará una subida del 3,8% desde el 12 de enero .

Vodafone España aumentará sus precios una media del 3,9% desde el 8 de enero.

