La transmisión de bienes tras el fallecimiento de una persona suele ir acompañada de un proceso administrativo que no siempre se resuelve de inmediato. En España, cuando una vivienda forma parte de una herencia, es relativamente frecuente que continúe registrada a nombre del fallecido durante meses o incluso años si los herederos no completan todos los trámites necesarios. Este escenario genera muchas dudas entre los ciudadanos. La pregunta más habitual es cuánto tiempo puede permanecer una casa a nombre del fallecido y si existe algún límite legal para realizar el cambio de titularidad. La respuesta depende de factores, como la legislación registral, los impuestos asociados a la herencia y los pasos necesarios para formalizar la transmisión de la propiedad. En España no existe un plazo legal máximo para cambiar la titularidad de una vivienda heredada. La normativa no obliga a los herederos a inscribir inmediatamente el inmueble en el Registro de la Propiedad, por lo que una casa puede seguir figurando oficialmente a nombre del fallecido durante años si no se formaliza la herencia. Esto ocurre porque la transmisión del inmueble se produce desde el momento del fallecimiento, pero la inscripción registral depende de que los herederos realicen los trámites correspondientes. Hasta que no se firma la escritura de aceptación de herencia y se registra el inmueble, el titular que aparece en el registro seguirá siendo el propietario fallecido. Sin embargo, aunque la ley no imponga un límite temporal para el cambio de titularidad, mantener la vivienda en esta situación puede generar problemas prácticos. Los herederos no podrán vender la vivienda, hipotecarla o formalizar contratos de alquiler con plena seguridad jurídica mientras el inmueble siga inscrito a nombre del fallecido. Aunque el registro de la propiedad no fija un plazo para inscribir la vivienda heredada, sí existen plazos fiscales obligatorios que influyen en la gestión de la herencia. El más importante es el correspondiente al Impuesto de Sucesiones y Donaciones. Los herederos disponen de seis meses desde la fecha del fallecimiento para presentar y liquidar este impuesto. En caso de necesitar más tiempo, es posible solicitar una prórroga de otros seis meses, siempre que se pida dentro de los primeros cinco meses tras la muerte del titular. Además, en muchos municipios también debe pagarse la plusvalía municipal, un tributo que grava el incremento del valor del suelo urbano cuando se transmite una vivienda por herencia. Si estos impuestos no se liquidan dentro del plazo establecido, la administración puede aplicar recargos, intereses o sanciones. Por este motivo, aunque la vivienda pueda permanecer registrada a nombre del fallecido durante años, lo habitual es que los herederos completen el proceso de aceptación de la herencia dentro del primer año tras el fallecimiento para evitar complicaciones fiscales. El proceso para cambiar la titularidad de una vivienda heredada comienza con la aceptación formal de la herencia ante notario. Para ello, los herederos deben reunir varios documentos esenciales, como el certificado de defunción, el certificado de últimas voluntades y el testamento o, en su defecto, la declaración de herederos. Una vez aceptada la herencia, se firma la escritura pública de adjudicación de bienes, documento que establece qué propiedades corresponden a cada heredero. Después se deben liquidar los impuestos correspondientes y presentar la documentación en el Registro de la Propiedad para inscribir el inmueble a nombre del nuevo titular. El registro suele tardar alrededor de 15 días hábiles en completar la inscripción cuando la documentación está correcta y los impuestos ya se han pagado. A partir de ese momento, el heredero aparece oficialmente como propietario del inmueble y puede disponer de él con plena capacidad legal. También es recomendable actualizar la titularidad en el Catastro Inmobiliario, ya que este organismo gestiona los datos fiscales de los inmuebles y sirve de base para impuestos municipales como el IBI. Mantener estos registros actualizados evita problemas administrativos en el futuro. Retrasar el cambio de titularidad no es ilegal, pero puede provocar inconvenientes importantes. Mientras la vivienda siga registrada a nombre del fallecido, los herederos tendrán limitaciones para realizar operaciones patrimoniales con el inmueble. Por ejemplo, no podrán vender la vivienda ni utilizarla como garantía hipotecaria. Tampoco podrán formalizar determinados contratos con plena validez jurídica, lo que puede frenar operaciones inmobiliarias o decisiones financieras importantes. Además, si los impuestos asociados a la herencia no se pagan dentro de los plazos establecidos, la deuda puede aumentar con recargos e intereses. Por eso, tanto los registradores como los notarios recomiendan formalizar la aceptación de la herencia y el cambio de titularidad lo antes posible, evitando así problemas fiscales o administrativos. Aunque una vivienda puede permanecer a nombre de una persona fallecida durante años, completar los trámites de herencia permite a los herederos ejercer plenamente sus derechos sobre el inmueble y gestionar la propiedad con total seguridad jurídica.