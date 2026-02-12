En España, el precio medio de la luz para el viernes, 13 de febrero de 2026 será de 4.85 euros por megavatio (MWh). Esta cifra refleja una variación del -1.609 % respecto al valor de ayer que fue de 5.78 euros, según los datos compartidos por el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMEI). Las horas más caras para el uso de electrodomésticos para el día de mañana se registrarán de 8:00 a 9:00 de la mañana, donde el precio ascenderá hasta los 31,69 euros / MWh. A continuación, las cinco franjas más caras del día: Las horas más baratas, por el contrario, para mañana se ubicarán de 16:00 a 17:00 de la tarde, cuyo precio se quedará en -0,04 euros / MWh. Estos serán los horarios más óptimos para hacer consumo en los hogares: Estos son los cuatro electrodomésticos que más energía consumen en el hogar: