El Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE) ha anunciado que la demanda de energía en España del domingo registró la cifra de 12.358.453 MWh con respecto a los 12.458.079 MWh comparado con el día anterior. El importe medio de la energía de electricidad pasó a 1.4 euros el MWh, unos 2.17 euros menos que ayer. Las horas más caras para el uso de electrodomésticos para el día de mañana se encontrarán de 21:00 a 22:00 de la noche, donde el precio ascenderá hasta los 9,66 euros / MWh. En concreto, te mostramos las cinco franjas más caras de mañana: Las horas más baratas, por el contrario, para mañana se ubicarán de 15:00 a 16:00 de la tarde, con un precio de -2,51 euros / MWh. Estos serán los horarios más asequibles para hacer consumo en los hogares: