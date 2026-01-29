En esta noticia
El Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE) ha anunciado que la demanda de energía en España del viernes marcó hasta los 13.792.267 MWh con respecto a los 13.751.238 MWh comparado con la jornada anterior. El importe medio de la luz pasó a 12.59 euros el MWh, unos 25.96 euros menos que el pasado día.
El precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más caras para el viernes 30 de enero?
En el viernes, 30 de enero de 2026, las horas más costosas para el uso de la corriente eléctrica se situarán de 20:00 a 21:00 de la noche, con un precio de 38,23 euros / MWh. Además, estas serán las franjas horarias más onerosas:
|Franja horaria
|Precio por MWh
|De 20:00 a 21:00
|38.23 euros
|De 19:00 a 20:00
|36.0 euros
|De 8:00 a 9:00
|35.02 euros
|De 21:00 a 22:00
|35.02 euros
|De 9:00 a 10:00
|35.01 euros
Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más baratas para el viernes 30 de enero?
Las horas más baratas, en cambio, para mañana se registrarán de 4:00 a 5:00 de la madrugada, donde el precio será solamente de 0,5 euros / MWh. Estos serán los horarios más baratos para hacer consumo en los hogares:
|Franja horaria
|Precio por MWh
|De 4:00 a 5:00
|0.5 euros
|De 3:00 a 4:00
|0.8 euros
|De 2:00 a 3:00
|0.91 euros
|De 5:00 a 6:00
|0.91 euros
|De 14:00 a 15:00
|0.92 euros
El precio de la luz por hora
|HORA
|PRECIO
|De 0:00 a 1:00
|3.0
|De 1:00 a 2:00
|0.99
|De 2:00 a 3:00
|0.91
|De 3:00 a 4:00
|0.8
|De 4:00 a 5:00
|0.5
|De 5:00 a 6:00
|0.91
|De 6:00 a 7:00
|1.98
|De 7:00 a 8:00
|18.44
|De 8:00 a 9:00
|35.02
|De 9:00 a 10:00
|35.01
|De 10:00 a 11:00
|19.4
|De 11:00 a 12:00
|3.78
|De 12:00 a 13:00
|2.58
|De 13:00 a 14:00
|1.5
|De 14:00 a 15:00
|0.92
|De 15:00 a 16:00
|1.0
|De 16:00 a 17:00
|2.58
|De 17:00 a 18:00
|1.0
|De 18:00 a 19:00
|20.6
|De 19:00 a 20:00
|36.0
|De 20:00 a 21:00
|38.23
|De 21:00 a 22:00
|35.02
|De 22:00 a 23:00
|34.0
|De 23:00 a 24:00
|7.96
¿Cómo ahorrar energía eléctrica?
- Utiliza la luz natural: abre las cortinas y ventanas durante el día para explotar la luz del sol y minimizar la necesidad de encender lasluces.
- Emplea bombillas LED, ya que consumen mucha menos energía que las tradicionales y duran mucho más.
- Desenchufa aparatos: muchos aparatos electrónicos gastan energía incluso cuando están apagados. Por ese motivo, desenchufa cargadores, televisores y otros dispositivos cuando no los emplees.
- Controla la temperatura de tu casa: durante invierno, evita tener la calefacción a una temperatura muy alta y, en verano, utiliza ventiladores en lugar del aire acondicionado cuando sea posible.
- Potencia el uso de electrodomésticos: lava la ropa con agua fría o templada, llena el lavavajillas y la lavadora antes de ponerlos en funcionamiento.
- Evalúa la potencia contratada para quesea la adecuada para tu consumo.