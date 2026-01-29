El Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE) ha anunciado que la demanda de energía en España del viernes marcó hasta los 13.792.267 MWh con respecto a los 13.751.238 MWh comparado con la jornada anterior. El importe medio de la luz pasó a 12.59 euros el MWh, unos 25.96 euros menos que el pasado día.

El precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más caras para el viernes 30 de enero?

En el viernes, 30 de enero de 2026, las horas más costosas para el uso de la corriente eléctrica se situarán de 20:00 a 21:00 de la noche, con un precio de 38,23 euros / MWh. Además, estas serán las franjas horarias más onerosas:

Franja horaria Precio por MWh De 20:00 a 21:00 38.23 euros De 19:00 a 20:00 36.0 euros De 8:00 a 9:00 35.02 euros De 21:00 a 22:00 35.02 euros De 9:00 a 10:00 35.01 euros

El precio de la luz en España (foto: Pexels).

Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más baratas para el viernes 30 de enero?

Las horas más baratas, en cambio, para mañana se registrarán de 4:00 a 5:00 de la madrugada, donde el precio será solamente de 0,5 euros / MWh. Estos serán los horarios más baratos para hacer consumo en los hogares:

Franja horaria Precio por MWh De 4:00 a 5:00 0.5 euros De 3:00 a 4:00 0.8 euros De 2:00 a 3:00 0.91 euros De 5:00 a 6:00 0.91 euros De 14:00 a 15:00 0.92 euros

El precio de la luz por hora

HORA PRECIO De 0:00 a 1:00 3.0 De 1:00 a 2:00 0.99 De 2:00 a 3:00 0.91 De 3:00 a 4:00 0.8 De 4:00 a 5:00 0.5 De 5:00 a 6:00 0.91 De 6:00 a 7:00 1.98 De 7:00 a 8:00 18.44 De 8:00 a 9:00 35.02 De 9:00 a 10:00 35.01 De 10:00 a 11:00 19.4 De 11:00 a 12:00 3.78 De 12:00 a 13:00 2.58 De 13:00 a 14:00 1.5 De 14:00 a 15:00 0.92 De 15:00 a 16:00 1.0 De 16:00 a 17:00 2.58 De 17:00 a 18:00 1.0 De 18:00 a 19:00 20.6 De 19:00 a 20:00 36.0 De 20:00 a 21:00 38.23 De 21:00 a 22:00 35.02 De 22:00 a 23:00 34.0 De 23:00 a 24:00 7.96

