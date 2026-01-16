El precio medio de la luz para el sábado, 17 de enero de 2026 en España será de 127.35 euros por megavatio (MWh). Esta cifra refleja una variación del 678 % en relación con el valor medio de hoy, según los datos compartidos por el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMEI).

Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más caras para el sábado 17 de enero?

Las horas más caras para el uso de electrodomésticos para el día de mañana se situarán de 20:00 a 21:00 de la noche, donde el precio ascenderá hasta los 158,17 euros / MWh. A continuación, las cinco franjas más caras del día:

Franja horaria Precio por MWh De 20:00 a 21:00 158.17 euros De 21:00 a 22:00 146.57 euros De 19:00 a 20:00 144.19 euros De 18:00 a 19:00 143.18 euros De 17:00 a 18:00 140.18 euros

El precio de la luz en España (foto: Pexels).

Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más baratas para el sábado 17 de enero?

Las horas más baratas, por el contrario, para mañana se registrarán de 13:00 a 14:00 de la tarde, cuyo precio se quedará en 111,39 euros / MWh. Estos serán los horarios más óptimos para hacer consumo en los hogares:

Franja horaria Precio por MWh De 13:00 a 14:00 111.39 euros De 12:00 a 13:00 115.7 euros De 14:00 a 15:00 116.75 euros De 10:00 a 11:00 117.17 euros De 11:00 a 12:00 117.44 euros

El precio de la luz por hora

HORA PRECIO De 0:00 a 1:00 135.59 De 1:00 a 2:00 126.8 De 2:00 a 3:00 122.91 De 3:00 a 4:00 119.84 De 4:00 a 5:00 119.14 De 5:00 a 6:00 118.84 De 6:00 a 7:00 120.35 De 7:00 a 8:00 124.04 De 8:00 a 9:00 127.03 De 9:00 a 10:00 121.99 De 10:00 a 11:00 117.17 De 11:00 a 12:00 117.44 De 12:00 a 13:00 115.7 De 13:00 a 14:00 111.39 De 14:00 a 15:00 116.75 De 15:00 a 16:00 121.52 De 16:00 a 17:00 125.28 De 17:00 a 18:00 140.18 De 18:00 a 19:00 143.18 De 19:00 a 20:00 144.19 De 20:00 a 21:00 158.17 De 21:00 a 22:00 146.57 De 22:00 a 23:00 131.38 De 23:00 a 24:00 131.02

El precio de la luz en España (foto: Pexels).

Todas las fuentes de energía

Las emisiones de dióxido de carbono han experimentado un descenso del 2,35%, lo que supone -174,6 toneladas más emitidas a la atmósfera, en comparación con el día anterior. Del total de la energía eléctrica que se genera en el país, el 50,64% vino de la generación de energías renovables. La obtención de luz se desglosa de la siguiente forma: