El precio medio de la luz para el sábado, 17 de enero de 2026 en España será de 127.35 euros por megavatio (MWh). Esta cifra refleja una variación del 678 % en relación con el valor medio de hoy, según los datos compartidos por el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMEI).
Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más caras para el sábado 17 de enero?
Las horas más caras para el uso de electrodomésticos para el día de mañana se situarán de 20:00 a 21:00 de la noche, donde el precio ascenderá hasta los 158,17 euros / MWh. A continuación, las cinco franjas más caras del día:
|Franja horaria
|Precio por MWh
|De 20:00 a 21:00
|158.17 euros
|De 21:00 a 22:00
|146.57 euros
|De 19:00 a 20:00
|144.19 euros
|De 18:00 a 19:00
|143.18 euros
|De 17:00 a 18:00
|140.18 euros
Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más baratas para el sábado 17 de enero?
Las horas más baratas, por el contrario, para mañana se registrarán de 13:00 a 14:00 de la tarde, cuyo precio se quedará en 111,39 euros / MWh. Estos serán los horarios más óptimos para hacer consumo en los hogares:
|Franja horaria
|Precio por MWh
|De 13:00 a 14:00
|111.39 euros
|De 12:00 a 13:00
|115.7 euros
|De 14:00 a 15:00
|116.75 euros
|De 10:00 a 11:00
|117.17 euros
|De 11:00 a 12:00
|117.44 euros
El precio de la luz por hora
|HORA
|PRECIO
|De 0:00 a 1:00
|135.59
|De 1:00 a 2:00
|126.8
|De 2:00 a 3:00
|122.91
|De 3:00 a 4:00
|119.84
|De 4:00 a 5:00
|119.14
|De 5:00 a 6:00
|118.84
|De 6:00 a 7:00
|120.35
|De 7:00 a 8:00
|124.04
|De 8:00 a 9:00
|127.03
|De 9:00 a 10:00
|121.99
|De 10:00 a 11:00
|117.17
|De 11:00 a 12:00
|117.44
|De 12:00 a 13:00
|115.7
|De 13:00 a 14:00
|111.39
|De 14:00 a 15:00
|116.75
|De 15:00 a 16:00
|121.52
|De 16:00 a 17:00
|125.28
|De 17:00 a 18:00
|140.18
|De 18:00 a 19:00
|143.18
|De 19:00 a 20:00
|144.19
|De 20:00 a 21:00
|158.17
|De 21:00 a 22:00
|146.57
|De 22:00 a 23:00
|131.38
|De 23:00 a 24:00
|131.02
Todas las fuentes de energía
Las emisiones de dióxido de carbono han experimentado un descenso del 2,35%, lo que supone -174,6 toneladas más emitidas a la atmósfera, en comparación con el día anterior. Del total de la energía eléctrica que se genera en el país, el 50,64% vino de la generación de energías renovables. La obtención de luz se desglosa de la siguiente forma:
- Eólica: 25,03%
- Nuclear: 23,26%
- Ciclo combinado: 19,33%
- Solar fotovoltaica: 9,78 %
- Congeneración: 6,77%
- Hidráulica: 14,15%
- Carbón: 0%
- Térmica renovable: 1,62%
- Solar térmica: 0,06 %
- Fuel y gas: 0%