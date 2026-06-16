Entre tradiciones centenarias y el aroma inconfundible del jamón curado, Guijuelo se erige como el pueblo más destacado de España para deleitarse con el jamón ibérico.

Este destino, situado en el sudeste de Salamanca, brinda una experiencia gastronómica integral que fusiona cultura, naturaleza y sabor. Cada rincón del pueblo rinde homenaje a uno de los productos más emblemáticos del país.

La región no solo representa un paraíso para los paladares más exigentes, sino que también constituye una escapada perfecta para aquellos que desean conocer la auténtica tradición gastronómica española.

Además de su oferta culinaria, es posible visitar fábricas, museos dedicados a la industria chacinera y participar en degustaciones o actividades en las dehesas donde se crían los cerdos ibéricos.

Este es el mejor pueblo del país para comer jamón ibérico: cuenta con más de 150 empresas jamoneras y algunas ofrecen degustaciones (foto: archivo).

Cuál es el mejor lugar para disfrutar del jamón ibérico

Esta región alberga más de 150 empresas dedicadas a la elaboración de jamones y embutidos, lo que constituye un componente esencial de la economía local y del turismo gastronómico.

Guijuelo está situada en el sudeste de la provincia de Salamanca, dentro de la comunidad de Castilla y León. Se encuentra rodeada por la Sierra de Béjar, un entorno natural caracterizado por encinas y alcornoques, donde se alimentan los cerdos ibéricos.

Jamón ibérico de Guijuelo: sabor y tradición

El jamón ibérico de Guijuelo es reconocido por su sabor suave, su textura untuosa y su aroma delicado. Las condiciones climáticas frías y secas de la región favorecen un curado natural, utilizando una menor cantidad de sal, lo que le otorga un matiz más dulce en comparación con otros tipos de jamones ibéricos.

Los cerdos se alimentan principalmente de bellota, proporcionando así grasas saludables y un sabor distintivo. Esta denominación de origen fue la primera reconocida oficialmente en España, estableciendo a Guijuelo como el centro neurálgico del jamón ibérico.

Adicionalmente, su producción artesanal mantiene viva una tradición que ha sido transmitida de generación en generación y que actualmente constituye un componente esencial del patrimonio cultural y gastronómico de Castilla y León.

Cómo llegar en coche desde Madrid: ruta rápida y consejos

Guijuelo se sitúa a aproximadamente 210 kilómetros de Madrid. El recorrido en automóvil exige cerca de dos horas y media. La opción más directa consiste en utilizar la autovía A-50 desde Madrid hacia Salamanca y, desde este punto, proseguir por la A-66 en dirección a Béjar.

La ruta se encuentra debidamente señalizada y exhibe paisajes característicos de la meseta castellana, ideales para disfrutar de una escapada gastronómica de un día o un fin de semana.