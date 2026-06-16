En España, cuando una persona fallece, sus cuentas bancarias no quedan automáticamente cerradas ni libres de obligaciones. Por el contrario, forman parte de la herencia, junto con bienes, derechos y también posibles deudas con Hacienda.

Una gestión incorrecta o tardía puede derivar en sanciones, comisiones acumuladas o incluso en la asunción involuntaria de cargas económicas.

El marco legal establece una serie de pasos claros que los familiares o herederos deben seguir para proteger su patrimonio y cumplir con las obligaciones fiscales. Conocerlos resulta clave para evitar errores que, en muchos casos, se producen por desconocimiento.

Despedida a la normativa de Sucesiones en Argentina: de qué manera se distribuye la herencia cuando no existe testamento y quiénes quedan excluidos (foto: archivo)

Acciones de los familiares al fallecer el titular de una cuenta bancaria

El primer paso tras el fallecimiento consiste en verificar la existencia de cuentas bancarias activas a nombre del difunto. Para tal fin, los herederos pueden dirigirse a la Administración Tributaria, dado que las entidades financieras tienen la obligación de informar sobre las cuentas de los clientes que han fallecido.

Este procedimiento permite determinar si hay saldos disponibles, productos financieros asociados o deudas pendientes. Contar con esta información desde el inicio previene movimientos inapropiados y facilita una adecuada planificación de la herencia.

Una vez identificadas las cuentas, es esencial informar el fallecimiento al banco. Para ello, la entidad normalmente requiere el certificado de defunción y el testamento o, en su defecto, una declaración de herederos. Hasta que este proceso se complete, la cuenta permanecerá bloqueada y no se podrán efectuar disposiciones de fondos.

Razones para cerrar las cuentas bancarias del fallecido

Mantener abiertas las cuentas de una persona fallecida puede ocasionar comisiones de mantenimiento, intereses o cargos automáticos que agravan el saldo negativo con el tiempo. Estas sumas podrían incorporarse a la herencia afectando de manera directa a los herederos.

Asimismo, si no se toma una acción adecuada, la cuenta podría quedar en estado de abandono. La normativa estipula que, transcurridos 20 años sin que nadie reclame los fondos, el dinero se transfiere al Estado español. La Agencia Tributaria cuenta con procedimientos específicos para la gestión de estos casos.

Proceder al cierre de las cuentas una vez que se ha acreditado la condición de heredero permite evitar costes innecesarios y realizar el reparto de bienes de acuerdo con la legislación vigente.

Cómo evitar heredar deudas con Hacienda al fallecer un familiar

Uno de los aspectos más delicados de una herencia es la posible existencia de deudas fiscales. En España, las deudas no se extinguen con el fallecimiento del titular y pueden ser transmitidas a los herederos si estos aceptan la herencia sin las debidas precauciones.

La ley ofrece tres alternativas. La primera es la aceptación pura y simple, que implica asumir tanto los bienes como las deudas del fallecido. Esta opción está asociada a un riesgo considerable si no se conoce con certeza la situación patrimonial.

La segunda alternativa es la aceptación a beneficio de inventario. En este escenario, las deudas se satisfacen únicamente con los bienes heredados, sin comprometer el patrimonio personal del heredero. Es la opción más frecuente cuando existen incertidumbres sobre posibles obligaciones con Hacienda o con terceros.

La tercera opción es renunciar a la herencia. Si las deudas superan claramente el valor de los bienes, esta decisión permite eludir cualquier responsabilidad económica derivada del fallecimiento.

Elegir correctamente entre estas alternativas es crucial para no heredar deudas con Hacienda y evitar consecuencias económicas a largo plazo. Por esta razón, los expertos aconsejan actuar con precaución, reunir toda la información financiera disponible y formalizar cada acción de acuerdo a la normativa.