En España, el precio medio de la luz para el martes, 18 de noviembre de 2025 será de 79.22 euros por megavatio (MWh). Esta cifra refleja una variación del 5 % respecto al valor de ayer que fue de 79.18 euros, según los datos compartidos por el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMEI).

El precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más caras para el martes 18 de noviembre?

En el martes, 18 de noviembre de 2025, las horas más costosas para el uso de la corriente eléctrica se registrarán de 20:00 a 21:00 de la noche, con un precio de 138,35 euros / MWh. Además, estas serán las franjas horarias más onerosas:

Franja horaria Precio por MWh De 20:00 a 21:00 138.35 euros De 18:00 a 19:00 135.27 euros De 19:00 a 20:00 132.08 euros De 21:00 a 22:00 127.67 euros De 17:00 a 18:00 114.1 euros

Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más baratas para el martes 18 de noviembre?

Las horas más baratas, por el contrario, para mañana se ubicarán de 11:00 a 12:00 de la mañana, con un precio de 10,23 euros / MWh. Estos serán los horarios más asequibles para hacer consumo en los hogares:

Franja horaria Precio por MWh De 11:00 a 12:00 10.23 euros De 12:00 a 13:00 12.59 euros De 13:00 a 14:00 19.92 euros De 14:00 a 15:00 29.41 euros De 10:00 a 11:00 33.2 euros

El precio de la luz por hora

HORA PRECIO De 0:00 a 1:00 78.99 De 1:00 a 2:00 75.44 De 2:00 a 3:00 71.53 De 3:00 a 4:00 69.43 De 4:00 a 5:00 68.71 De 5:00 a 6:00 68.87 De 6:00 a 7:00 92.74 De 7:00 a 8:00 108.84 De 8:00 a 9:00 99.39 De 9:00 a 10:00 65.53 De 10:00 a 11:00 33.2 De 11:00 a 12:00 10.23 De 12:00 a 13:00 12.59 De 13:00 a 14:00 19.92 De 14:00 a 15:00 29.41 De 15:00 a 16:00 53.96 De 16:00 a 17:00 90.85 De 17:00 a 18:00 114.1 De 18:00 a 19:00 135.27 De 19:00 a 20:00 132.08 De 20:00 a 21:00 138.35 De 21:00 a 22:00 127.67 De 22:00 a 23:00 109.08 De 23:00 a 24:00 95.11

¿Cómo puedo bajar el consumo de luz en mi casa?

Controla la temperatura de tu casa: durante invierno, evita tener la calefacción a una temperatura excesivamente alta y, en verano, utiliza ventiladores en lugar del aire acondicionado cuando sea posible.

Potencia el uso de electrodomésticos: lava la ropa con agua fría o templada, llena el lavavajillas y la lavadora antes de ponerlos en funcionamiento.

Inspecciona la potencia contratada para que sea la adecuada para tu consumo.

Utiliza la luz natural: abre las cortinas y ventanas durante el día para sacar provecho la luz del sol y mermar la necesidad de encender laslámparas.

Emplea bombillas LED, ya que consumen mucha menos energía que las tradicionales y duran mucho más.

No dejes conectados aparatos: muchos aparatos electrónicos gastan energía incluso encontrándose apagados. Por eso, desenchufa cargadores, televisores y otros dispositivos cuando no los estés utilizando.

