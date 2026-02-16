El precio medio de la luz para el martes, 17 de febrero de 2026 en España será de 27.11 euros por megavatio (MWh). Esta cifra refleja una variación del 51.474 % en relación con el valor medio de hoy, según los datos compartidos por el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMEI). Las horas más caras para el uso de electrodomésticos para el día de mañana se encontrarán de 19:00 a 20:00 de la tarde, donde el precio ascenderá hasta los 126,85 euros / MWh. En concreto, te mostramos las cinco franjas más caras de mañana: Las horas más baratas, por el contrario, para mañana se ubicarán de 14:00 a 15:00 de la tarde, con un precio de -0,01 euros / MWh. Estos serán los horarios más asequibles para hacer consumo en los hogares: