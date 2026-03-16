La economía española alcanzó un hito histórico al superar por primera vez los 2 billones de dólares de Producto Interno Bruto (PIB). Con esta cifra, el país se ubica entre las doce economías más grandes del planeta y entra en un grupo reducido de naciones que han alcanzado ese nivel de producción anual. El dato confirma la fortaleza macroeconómica que ha mostrado España en los últimos años, impulsada por la creación de empleo, el crecimiento demográfico y una actividad económica que continúa por encima de la media de la eurozona. Con este resultado, España se posiciona en el puesto número doce del ranking mundial, dentro de un selecto grupo de trece economías que superan ese umbral. Aunque este indicador refleja el tamaño agregado de la economía, no necesariamente describe el nivel de bienestar de la población. Sin embargo, sí constituye una referencia clave para medir el peso económico y la influencia internacional de un país en el sistema global. El ingreso de España en el club de las economías que superan los dos billones de dólares representa un logro relevante desde el punto de vista macroeconómico. Este nivel de producción anual coloca al país por delante de economías como México, Australia o Corea del Sur, que en años recientes habían superado al país europeo. Por delante en el ranking se encuentra Brasil, con un PIB cercano a los 2,29 billones de dólares. Sin embargo, la comparación entre ambos países revela una diferencia estructural importante: mientras Brasil posee más de 200 millones de habitantes, España cuenta con cerca de 50 millones, lo que eleva considerablemente su renta per cápita. Esta diferencia demuestra que el tamaño total de la economía no siempre refleja el nivel de vida de la población. En el caso español, el ingreso por habitante es aproximadamente cuatro veces mayor que el de Brasil, lo que indica un mayor nivel de bienestar relativo pese a que el PIB total sea menor. El crecimiento reciente de la economía española se explica en gran medida por la expansión del empleo y el aumento de la población. Según las estimaciones del Fondo Monetario Internacional, la población del país podría crecer en alrededor de tres millones de personas entre 2024 y 2030, impulsada principalmente por la inmigración. Este aumento demográfico amplía la fuerza laboral y contribuye a sostener la actividad económica. De hecho, la creación de empleo ha sido uno de los principales motores del crecimiento: se generaron alrededor de 780.000 puestos de trabajo en 2023, unos 500.000 en 2024 y se espera que en 2026 se creen cerca de 600.000 nuevos empleos. En 2025, el PIB de España creció un 2,8%, una cifra inferior al 3,5% registrado en 2024, pero que sigue duplicando el crecimiento promedio de la eurozona. Este desempeño ha permitido que la economía española se mantenga como uno de los motores del crecimiento en Europa, en un contexto en el que otras economías desarrolladas presentan una expansión más moderada. No obstante, los expertos advierten que este crecimiento tiene características extensivas, es decir, se basa en la acumulación de factores como el empleo y la población más que en aumentos significativos de productividad. Este modelo puede impulsar el PIB total, aunque no necesariamente genera mejoras equivalentes en salarios reales o en el PIB per cápita. Además, el aumento de la población ha intensificado problemas estructurales como la escasez de vivienda. El crecimiento demográfico cercano a medio millón de personas por año ha presionado el mercado inmobiliario, en un contexto en el que la oferta de nuevas viviendas no logra adaptarse al ritmo de la demanda.