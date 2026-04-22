La protección económica tras el fallecimiento de uno de los miembros de una pareja sigue siendo una cuestión central para muchas familias. Cuando desaparece uno de los ingresos del hogar, las prestaciones públicas pueden marcar la diferencia entre la estabilidad y la incertidumbre. En ese contexto, el Gobierno estudia ampliar el acceso a la pensión de viudedad para las parejas de hecho no registradas que tengan hijos en común. La medida supondría revisar uno de los requisitos que hoy deja fuera a convivientes estables que nunca formalizaron su unión en un registro oficial. Según se conoce, este cambio forma parte de una reforma en análisis dentro del sistema de Seguridad Social. En la normativa actual, el acceso a la pensión de viudedad para parejas no casadas exige acreditar determinadas condiciones. Entre ellas, suele figurar la inscripción como pareja de hecho con una antelación mínima o la demostración formal de convivencia según cada supuesto. Ese requisito administrativo ha generado problemas en numerosos casos. Parejas que convivieron durante años, compartieron vivienda y tuvieron hijos comunes pueden quedar sin prestación si no realizaron ese trámite previo. La propuesta del Ejecutivo apunta a que la existencia de hijos en común pueda servir como elemento suficiente para reconocer una relación estable a efectos de la pensión. De prosperar, se reducirían barreras que hoy derivan en reclamaciones judiciales y procesos largos. Los potenciales beneficiados serían convivientes que mantuvieron una relación duradera, tuvieron descendencia común y no llegaron a inscribirse oficialmente como pareja de hecho. Para muchas familias, ese cambio tendría impacto directo en ingresos mensuales tras una pérdida. También podría favorecer a personas mayores que convivieron durante décadas sin matrimonio ni registro, una situación frecuente en generaciones anteriores. En estos casos, la falta de formalización suele aparecer recién cuando se inicia la solicitud de la ayuda. La Seguridad Social recuerda que, además del vínculo personal, siguen existiendo otros requisitos generales para acceder a la prestación, como las cotizaciones del fallecido y las condiciones previstas en cada expediente. La regulación definitiva dependerá del texto que se apruebe. Por ahora, la medida no está aprobada. Se trata de una propuesta en estudio que deberá concretarse en una reforma legal, pasar los trámites correspondientes y publicarse oficialmente antes de entrar en vigor. Hasta entonces, siguen vigentes las reglas actuales. Las personas que convivan en pareja y quieran prevenir problemas futuros pueden revisar documentación útil como empadronamiento conjunto, libro de familia, certificados de nacimiento de hijos comunes o pruebas de convivencia continuada. También conviene consultar cada caso con profesionales especializados o con los canales oficiales de la administración, ya que la situación puede variar según antecedentes personales y cambios normativos posteriores. El debate reabre una cuestión cada vez más presente en España: adaptar las prestaciones públicas a modelos familiares que existen desde hace años, aunque no siempre hayan pasado por un registro administrativo.