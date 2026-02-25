El Gobierno de Barcelona anunció una ayuda de 600 euros para todos los conductores que realicen el trámite de cambiar su ciclomotor de combustión por uno eléctrico a partir de marzo de 2026. Esta medida, impulsada por el Ayuntamiento de la capital catalana, forma parte del Plan Clima de la ciudad y busca acelerar la descarbonización del transporte urbano, promoviendo una movilidad más sostenible y cero emisiones. La subvención consiste en un importe fijo de 600 euros por cada ciclomotor eléctrico nuevo adquirido. Este monto representa entre el 16% y el 40% del precio de mercado actual de un ciclomotor eléctrico (generalmente entre 1.600 y 3.600 euros, según modelos de categoría L1eB, limitados a 45 km/h). La ayuda es única por vehículo y se otorga por orden de solicitud hasta agotar el presupuesto anual. El requisito indispensable para acceder a esta subvención es desguazar un ciclomotor de combustión (de gasolina o diésel, típicamente hasta 50 cc). No basta con venderlo o guardarlo: debe entregarse a un desguace autorizado para su baja definitiva y achatarramiento. Esto garantiza la retirada real de vehículos contaminantes de la circulación. El programa arranca oficialmente el 1 de marzo de 2026 y se extenderá hasta 2030, con una duración de cuatro años. De esta manera, las compras del ciclomotor eléctrico deben realizarse a partir de esa fecha para ser elegibles. Vale destacar que, en la actualidad, Barcelona cuenta con aproximadamente 32.000 ciclomotores en circulación: unos 8.000 ya eléctricos y 24.000 de combustión. El presupuesto inicial asignado del Gobierno es de 15 millones de euros, lo que permitiría subvencionar hasta 24.000 renovaciones de ciclomotores. Estos aparatos de combustión emiten alrededor de 3.000 toneladas de CO₂ al año, por lo que la iniciativa busca alcanzar un parque 100% eléctrico para 2030, contribuyendo a mejorar la calidad del aire y reducir la contaminación acústica en la ciudad. Los depósitos de Barcelona de Servicios Municipales (BSM) facilitan el desguace de forma gratuita y entregan el certificado necesario. Además, el Ayuntamiento también impulsa una red complementaria de 64 puntos de intercambio de baterías, lo que facilita el uso diario de estos vehículos.