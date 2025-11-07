Deutsche Bank ha puesto en marcha una nueva campaña dirigida a incentivar el ahorro a largo plazo mediante planes de pensiones. La entidad ofrece una bonificación de hasta el 6% a todos aquellos clientes que realicen traspasos de planes de pensiones desde otras entidades, una promoción que estará vigente hasta el 31 de enero de 2026.

La iniciativa busca atraer a nuevos partícipes y premiar la fidelidad de los actuales, ofreciendo diferentes porcentajes de remuneración según el importe traspasado y el compromiso de permanencia que asuma cada cliente.

En total, se podrá obtener una bonificación máxima de 10.000 euros por cliente y año, lo que convierte a esta campaña en una de las más competitivas dentro del mercado de planes de pensiones.

El banco más querido ofrece hasta un 6% de remuneración por tu plan de pensiones

De este modo, los traspasos superiores a 50.000 euros con una permanencia de 8 años recibirán una bonificación del 5,5%; los importes entre 30.000 y 49.999 euros con 7 años de permanencia se bonificarán con un 4,5%; los traspasos entre 20.000 y 29.999 euros con 5 años de permanencia obtendrán un 3%; y los importes entre 10.000 y 19.999 euros, con una permanencia de 3 años, serán bonificados con un 2% del importe traspasado.

Cabe destacar que Deutsche Bank también ofrece una bonificación del 0,5% adicional a todos los nuevos traspasos que también realicen una aportación mensual de mínimo 100 euros al plan de pensiones durante los 12 meses siguientes.