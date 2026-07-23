En numerosas localidades y surtidores de España, el importe por litro de gasolina y gasóleo fluctúa, por lo que es importante que los automovilistas estén al corriente de los precios más bajos y más altos de estos carburantes para evitar gastos innecesarios al repostar.

Durante este jueves, 23 de julio de 2026 , el precio medio de la gasolina 95 en España es de 1,6 euros por litro, mientras que la gasolina 98 tiene un precio promedio de 1,82 euros. Por su parte, el diésel se sitúa en torno a los 1,67 euros por litro. En las últimas 24 horas, el precio de la gasolina en euros modificó en un -0.53% en comparación con la última actualización y, en el caso del gasóleo, del 0.11%.

El precio del litro de combustible en España.

El precio del diésel hoy en España

Para los conductores que utilicen este tipo de combustible en el motor de su coche, este es el precio del diésel el jueves, 23 de julio de 2026:

Madrid: 1.487 euros hasta los 1.969 euros

Barcelona: 1.499 euros hasta los 1.869 euros

Valencia: 1.469 euros hasta los 1.839 euros

Granada: 1.519 euros hasta los 1.819 euros

Ceuta: 1.508 euros hasta los 1.508 euros.

El precio de la gasolina 95 hoy jueves 23 de julio en España

Este es el precio máximo y mínimo de la gasolina en las estaciones de servicio de las principales ciudades de España durante este jueves:

Madrid: desde los 1.455 euros hasta los 1.889 euros

Barcelona: desde los 1.399 euros hasta los 1.769 euros

Valencia: desde los 1.419 euros hasta los 1.785 euros

Granada: desde los 1.469 euros hasta los 1.719 euros

Ceuta: desde los 1.478 euros hasta los 1.478 euros

Zaragoza: desde los 1.449 euros hasta los 1.749 euros.

Málaga: desde los 1.518 euros hasta los 1.765 euros.

¿Qué es la gasolina 95?

Este tipo de gasolina se destaca por ser de menor densidad y ser más limpia en comparación al diésel y a la gasolina 98. Es el combustible ideal para los vehículos con motores de menor cilindrada por su octanaje (el mínimo permitido en Europa).

¿Qué es la gasolina 98 en España?

La gasolina de 98 octanos es una variedad de carburante con un nivel de octanaje superior al de la gasolina de 95, perfecta para automóviles con más potencia. Además, ofrece una mayor eficiencia, contribuye a la limpieza del motor, del sistema de escape y de los sistemas de inyección .

Precio de la gasolina 98 en España

Madrid: el precio mínimo en que se vende la gasolina es de 1.649 euros y el máximo es de 1.959 euros

Barcelona: desde 1.589 euros hasta los 1.919 euros

Valencia: desde 1.55 euros hasta los 1.955 euros

Granada: desde 1.749 euros hasta los 1.949 euros euros

¿Cuáles son los tipos de combustibles en España?

En España, los combustibles convencionales son la gasolina (SP95 y SP98, con etanol según norma E5/E10) y el diésel (gasóleo A, habitualmente B7 con hasta un 7% de biodiésel). Son los más comunes y cuentan con la red de estaciones más amplia.

Como alternativas existen el GLP/Autogás y el gas natural vehicular (GNC en turismos y GNL en pesados), además de biocarburantes como HVO en algunos puntos. También hay vehículos eléctricos (batería o híbridos enchufables) y de hidrógeno, aunque su infraestructura es más limitada.