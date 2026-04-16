Este jueves, 16 de abril de 2026, rellenar el depósito de combustible en España cuesta, de media, 1,53 euros por litro si se trata de gasolina 95. La gasolina 98, generalmente es un poco más cara, con un precio promedio de 1,72 euros y el diésel ronda los 1,81 euros por litro. Estas cifras representan una variación del-0.06% en el precio de la gasolina respecto al periodo anterior y, en el caso del gasóleo, del -1.14%. Para los conductores que utilicen este tipo de combustible en el motor de su coche, este es el precio del diésel el jueves, 16 de abril de 2026: Durante este jueves, 16 de abril de 2026, este es el precio máximo y mínimo del litro de gasolina en las estaciones de servicio de las principales ciudades de España: La gasolina 95 se caracteriza por su menor densidad y su mayor limpieza en contraste con el diésel y la gasolina de 98. Resulta ser el carburante perfecto para los automóviles con motores de cilindrada reducida debido a su índice de octanaje (el mínimo establecido en Europa). La gasolina 98 en España es un combustible que tiene un índice de octano de 98, lo que la convierte en una opción más eficiente y menos susceptible a la detonación en motores de alto rendimiento. Proporciona ventajas como una combustión más efectiva, mayor potencia y un menor desgaste del motor, lo que puede llevar a un rendimiento óptimo y a una mayor durabilidad del vehículo. Una de las mejores maneras de ahorrar combustible es mantener una velocidad constante. Utiliza el control de crucero en carreteras y evita aceleraciones y frenadas bruscas, ya que esto consume más gasolina. Además, asegúrate de que tu coche esté bien mantenido. Realiza cambios de aceite regularmente, revisa la presión de los neumáticos y asegúrate de que el filtro de aire esté limpio. Un vehículo en buen estado es más eficiente en el consumo de combustible. Por último, planifica tus rutas con antelación. Evita el tráfico y las paradas innecesarias y considera compartir el coche o utilizar el transporte público cuando sea posible. Esto no solo ahorra combustible, sino que también reduce el desgaste del vehículo.